Ким вместо Меган: Бекхэмы обзавелись звездными друзьями в Майами
Дэвид и Виктория Бекхэм сейчас постоянно находятся во Флориде. Супруги, после того как поссорились с герцогами Сассекскими, нашли новых, не менее звездных, товарищей.
Об этом пишет Daily Mail.
Американский бомонд
48-летний Дэвид и 49-летняя Виктория собираются со своими новыми друзьями, среди которых звезды реалити-шоу, супермодели, лучшие звезды спорта и бизнес-магнаты. Все они пришли посмотреть на футбольную команду Дэвида "Интер Майами" после того, как он заключил спортивное соглашение года, подписав легенду аргентинского футбола Лионеля Месси.
Даже их 12-летняя дочь Харпер приняла участие в мероприятии, присоединившись к звездным родителям и Ким Кардашьян на клубном стадионе.
Ким Кардашьян была на дебютной игре Лионеля Месси за "Интер Майами" со своим семилетним сыном Сейнтом. Звезда наслаждалась игрой, сидя рядом с близкой подругой пары, Сереной Уильямс. Но пара дружит со знаменитостью вне поля, поскольку Ким, владеющая ассортиментом одежды Skims, поддерживала модные предприятия Виктории в Лос-Анджелесе, посещая мероприятия, посвященные презентации Victoria Beckham Beauty, вместе со своей сестрой Кортни.
23-кратная победительница турниров Большого шлема, теннисистка Серена Уильямс, тоже больше не подруга герцогини Сассекской. Серена вместе со своим мужем Алексисом Оганяном присутствовала на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Теперь она оценила игру Лионеля Месси вместе Дэвидом и Викторией Бекхэм в первом ряду с Ким Кардашьян.
41-летняя Серена и ее 42-летняя сестра Винус присутствовали на свадьбе сына Бекхэмов Бруклина и Николы Пельц, дочери американского бизнесмена-миллиардера Нельсона Пельца, состоявшейся в прошлом году в Палм-Бич.
Еще один друг спортивной семьи — американский профессиональный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Он тоже присутствовал на дебюте Месси в "Интер Майами".
Джеймс и Бекхэм были друзьями несколько лет, и 10 лет назад легенда американского спорта даже подтвердил, что вел переговоры с бывшим капитаном сборной Англии о присоединении к его футбольной франшизе, но этого не произошло.
Лучший бомбардир всех времен, 36-летний Лионель Месси подписал колоссальный контракт с командой Дэвида на сумму 60 миллионов долларов в прошлом месяце.
В 2017 году Месси женился на своей подруге детства, 35-летней Антонелле Роккуццо, а в следующем году модель родила третьего сына. Она может похвастаться впечатляющими 35 миллионами подписчиков в Instagram, где публикует откровенные фотографии победителя Кубка мира, проводящего семейный досун с их тремя маленькими сыновьями. Двое легендарных футболистов и две бизнес-леди завязали тесные дружеские отношения после переезда в Майами.
Бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" недавно заявила, что представление Месси в "Интер Майами" было одним из лучших моментов в его жизни.
Бывшая звезда Spice Girl опубликовала фотографии в своем Instagram, на которых они вчетвером наслаждались напитками и ужином в японском стейк-хаусе Gekko, где стейк рыбай стоит 12 000 долларов.
Супермодель Карли Клос и ее муж, бизнесмен-миллиардер Джошуа Кушнер, годами дружили с Бекхэмами. 31-летняя модель, которая появилась в кампании Adidas вместе с Дэвидом в 2017 году и рекламе спортивной одежды, воссоединились теперь с ним в Майами.
Карли объявила, что ждет второго ребенка Met Gala в мае, а в начале этого месяца родила сына Элайджа Джуда.
Менее чем через неделю родители поддержали Бекхэмов на игре "Интер Маями" и вчетвером сфотографировались на поле.
Они известны как Король и Королева Майами: он — бизнес-магнат, а она — международная модель. Гуру ресторанов, 49-летний Дэвид Грутман, владеет большой империей ночной жизни с двумя клубами и шестью ресторанами, включая Gekko's, которые часто посещали Бекхэмы во время пребывания в Майами.
Изабелла Грутман, 31 год, ексмодель и управляющая ювелирным брендом Isa Grutman, она берет 2219 фунтов стерлингов за колье с бриллиантами.
Среди друзей Бекхэмов так же парикмахер и крестный отец их дочери Харпер Севен, Кен Пэйвс. Он известен как человек с лучшей прической в Голливуде, поскольку его компания Ken Paves Studios больше десяти лет на рынке.
Теперь Бекхэмы проводят больше времени с новыми друзьями, так как герцогиня Сассекская с принцем Гарри обвинили их в утечке историй о них, что разозлило Дэвида.
Напомним, Бекхэмы разгневали собственных соседей.
Ранее супруга Зинченко показала первые фото их семьи в новом составе.