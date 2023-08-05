Ким вместо Меган: Бекхэмы обзавелись звездными друзьями в Майами

Виктория Бекхэм и Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дэвид и Виктория Бекхэм сейчас постоянно находятся во Флориде. Супруги, после того как поссорились с герцогами Сассекскими, нашли новых, не менее звездных, товарищей.

Об этом пишет Daily Mail.

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48-летний Дэвид и 49-летняя Виктория собираются со своими новыми друзьями, среди которых звезды реалити-шоу, супермодели, лучшие звезды спорта и бизнес-магнаты. Все они пришли посмотреть на футбольную команду Дэвида "Интер Майами" после того, как он заключил спортивное соглашение года, подписав легенду аргентинского футбола Лионеля Месси.

Семья Виктории Бекхэм и Ким Кардашьян с сыном. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Камилла Кабельо с дочерью Виктории Бекхэм, Харпер. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Рэпер P. Diddy и Дэвид Бекхэм с дочерью. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Камилла Кабельо и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Рэпер P. Diddy и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Даже их 12-летняя дочь Харпер приняла участие в мероприятии, присоединившись к звездным родителям и Ким Кардашьян на клубном стадионе.

Ким Кардашьян была на дебютной игре Лионеля Месси за "Интер Майами" со своим семилетним сыном Сейнтом. Звезда наслаждалась игрой, сидя рядом с близкой подругой пары, Сереной Уильямс. Но пара дружит со знаменитостью вне поля, поскольку Ким, владеющая ассортиментом одежды Skims, поддерживала модные предприятия Виктории в Лос-Анджелесе, посещая мероприятия, посвященные презентации Victoria Beckham Beauty, вместе со своей сестрой Кортни.

Певец Марк Энтони, Виктория Бекхэм, Серена Уильямм, Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

23-кратная победительница турниров Большого шлема, теннисистка Серена Уильямс, тоже больше не подруга герцогини Сассекской. Серена вместе со своим мужем Алексисом Оганяном присутствовала на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Теперь она оценила игру Лионеля Месси вместе Дэвидом и Викторией Бекхэм в первом ряду с Ким Кардашьян.

41-летняя Серена и ее 42-летняя сестра Винус присутствовали на свадьбе сына Бекхэмов Бруклина и Николы Пельц, дочери американского бизнесмена-миллиардера Нельсона Пельца, состоявшейся в прошлом году в Палм-Бич.

Дэвид Бекхэм и Леброн Джеймс. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Еще один друг спортивной семьи — американский профессиональный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Он тоже присутствовал на дебюте Месси в "Интер Майами".

Джеймс и Бекхэм были друзьями несколько лет, и 10 лет назад легенда американского спорта даже подтвердил, что вел переговоры с бывшим капитаном сборной Англии о присоединении к его футбольной франшизе, но этого не произошло.

Футболисты Дэвид Бекхэм, Лионель Месси и Серджио Бускетс. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм со звездными друзьями. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Лучший бомбардир всех времен, 36-летний Лионель Месси подписал колоссальный контракт с командой Дэвида на сумму 60 миллионов долларов в прошлом месяце.

В 2017 году Месси женился на своей подруге детства, 35-летней Антонелле Роккуццо, а в следующем году модель родила третьего сына. Она может похвастаться впечатляющими 35 миллионами подписчиков в Instagram, где публикует откровенные фотографии победителя Кубка мира, проводящего семейный досун с их тремя маленькими сыновьями. Двое легендарных футболистов и две бизнес-леди завязали тесные дружеские отношения после переезда в Майами.

Бывшая звезда "Манчестер Юнайтед" недавно заявила, что представление Месси в "Интер Майами" было одним из лучших моментов в его жизни.

Бывшая звезда Spice Girl опубликовала фотографии в своем Instagram, на которых они вчетвером наслаждались напитками и ужином в японском стейк-хаусе Gekko, где стейк рыбай стоит 12 000 долларов.

Модель Карли Клос с мужем и Дэвид c Викторией Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Супермодель Карли Клос и ее муж, бизнесмен-миллиардер Джошуа Кушнер, годами дружили с Бекхэмами. 31-летняя модель, которая появилась в кампании Adidas вместе с Дэвидом в 2017 году и рекламе спортивной одежды, воссоединились теперь с ним в Майами.

Карли объявила, что ждет второго ребенка Met Gala в мае, а в начале этого месяца родила сына Элайджа Джуда.

Менее чем через неделю родители поддержали Бекхэмов на игре "Интер Маями" и вчетвером сфотографировались на поле.

Бизнес-магнат Дэвид Грутман и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Они известны как Король и Королева Майами: он — бизнес-магнат, а она — международная модель. Гуру ресторанов, 49-летний Дэвид Грутман, владеет большой империей ночной жизни с двумя клубами и шестью ресторанами, включая Gekko's, которые часто посещали Бекхэмы во время пребывания в Майами.

Изабелла Грутман, 31 год, ексмодель и управляющая ювелирным брендом Isa Grutman, она берет 2219 фунтов стерлингов за колье с бриллиантами.

Парикмахер Кейвин Пэйвс с Викторией и Харпер Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Среди друзей Бекхэмов так же парикмахер и крестный отец их дочери Харпер Севен, Кен Пэйвс. Он известен как человек с лучшей прической в Голливуде, поскольку его компания Ken Paves Studios больше десяти лет на рынке.

Теперь Бекхэмы проводят больше времени с новыми друзьями, так как герцогиня Сассекская с принцем Гарри обвинили их в утечке историй о них, что разозлило Дэвида.

Напомним, Бекхэмы разгневали собственных соседей.

Ранее супруга Зинченко показала первые фото их семьи в новом составе.