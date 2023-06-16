Надя Дорофеева рассказала о премьере новой песни – Миша Кацурин участвовал

Украинская певица Надя Дорофеева в своем клипе на песню "Крапають". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, актриса и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о релизе своей новой песни. Популярная артистка рассказала о том, как она писала новый трек и с кем вместе она это делала.

Соответствующую публикацию Надя Дорофеева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

"Песню "вотсап", которую вы уже знаете, "люблю, но не совсем" — которая вот вот получится и "зависала" — которая будет следующим релизом — мы писали именно этим составом. На фото талантливый автор и продюсер @vanek.klimenko и мой @misha_katsurin, который каким-то образом, кроме предпринимательства и блогерства, имеет чрезвычайное дарование к написанию песен. Этим составом собрались снова, чтобы написать новое, погнали", — написала Надя Дорофеева.

Многие пользователи сети не смогли пройти мимо и начали высказываться о новой публикации украинской исполнительницы. Люди стали поднимать тему свадьбы, о которой в последнее время говорят в сети, и оставлять свои комментарии под ее фотографией.

Какое написание песен, воопше то у вас сегодня СВАДЬБА

Ощущение, что СМИ помогают в продвижении песни "не совсем", потому что сейчас все новости только о тебе

Мы уже заждались вашей свадьбы, песни потом напишете

Чтобы писать вместе песни, не нужно было разлучать мужчину с семьей...

Надя, не затягивай так с премьером. Я уже не могу дождаться песни "Люблю но не совсем" и многое другое. Пока слушаю концертную версию:))

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева показала, как ее мать реагирует на творчество Миши Кацурина.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Надя Дорофеева высказалась о премьере новой песни.

Также мы сообщали о том, что украинская артистка Надя Дорофеева высказалась о подрыве Каховской ГЭС.