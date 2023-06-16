Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Люблю, но не совсем": Надя Дорофеева откровенно обратилась к Мише Кацурину arrow

"Люблю, но не совсем": Надя Дорофеева откровенно обратилась к Мише Кацурину

16 июня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофеева рассказала о премьере новой песни – Миша Кацурин участвовал
Украинская певица Надя Дорофеева в своем клипе на песню "Крапають". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица, актриса и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о релизе своей новой песни. Популярная артистка рассказала о том, как она писала новый трек и с кем вместе она это делала.

Соответствующую публикацию Надя Дорофеева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

"Песню "вотсап", которую вы уже знаете, "люблю, но не совсем" — которая вот вот получится и "зависала" — которая будет следующим релизом — мы писали именно этим составом. На фото талантливый автор и продюсер @vanek.klimenko и мой @misha_katsurin, который каким-то образом, кроме предпринимательства и блогерства, имеет чрезвычайное дарование к написанию песен. Этим составом собрались снова, чтобы написать новое, погнали", — написала Надя Дорофеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Многие пользователи сети не смогли пройти мимо и начали высказываться о новой публикации украинской исполнительницы. Люди стали поднимать тему свадьбы, о которой в последнее время говорят в сети, и оставлять свои комментарии под ее фотографией.

  • Какое написание песен, воопше то у вас сегодня СВАДЬБА
  • Ощущение, что СМИ помогают в продвижении песни "не совсем", потому что сейчас все новости только о тебе
  • Мы уже заждались вашей свадьбы, песни потом напишете
  • Чтобы писать вместе песни, не нужно было разлучать мужчину с семьей...
  • Надя, не затягивай так с премьером. Я уже не могу дождаться песни "Люблю но не совсем" и многое другое. Пока слушаю концертную версию:))
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева показала, как ее мать реагирует на творчество Миши Кацурина.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Надя Дорофеева высказалась о премьере новой песни.

Также мы сообщали о том, что украинская артистка Надя Дорофеева высказалась о подрыве Каховской ГЭС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас