Надя Дорофєєва показала, до чого росіяни довели українців – наслідки підриву ГЕС

Колишня учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Українська виконавиця та колишня учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва прокоментувала ситуацію на Каховській ГЕС на Херсонщині, яку підірвали росіяни. Відома артистка розповіла про те, які наслідки з’явилися після того, що зробила Росія.

Відповідну публікацію Надя Дорофєєва розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Це ж наскільки треба захлинатися від бажання знищити Україну і українців, наскільки треба бути затьмареним владою і наскільки треба бути божевільним, щоб влаштувати це .. ось вижимки і не до кінця усвідомлена інформація на сьогодні : ‼️Це техногенна катастрофа, спрогнозувати пік затоплення наразі неможливо Наразі близько 80 населених пунктів Херсонщини у зоні потенційного затоплення. Більшість — тимчасово окуповані", — написала Надя Дорофєєва.

Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: скріншот з YouTube

Також колишня учасниця гурту "Время и Стекло" розповіла, що через підрив Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило величезна кількість машинного мастила. Крім того, вона нагадала, що через цю катастрофу, яку влаштували російські війська, повністю затопило зоопарк, де загинули тварини.

"Через підрив Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапили щонайменше 150 т машинного мастила і може потрапити ще понад 300 т Повністю затоплено зоопарк "Казкова діброва" — тварин намагались зберегти в окупації, тепер його більше не існує. Висока мінна небезпека — у воді спостерігається переміщення боєприпасів. Підрив росіянами Каховської ГЕС становить величезну загрозу для екології півдня України та тимчасово окупованого Криму. І це стан на зараз. Реальних наслідків ми ще не знаємо. Тримайся Україно . Давайте зараз реагувати швидко і допомагати тим, хто цього потребує", — також додала українська співачка.

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