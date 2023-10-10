KOLA впервые раскрыла подробности своего пребывания в Израиле — хуже, чем в Украине

Певица KOLA на интервью у Григория Решетника. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница KOLA (Настя Прудиус) вспомнила, что происходило недавно в Израиле. Популярная артистка, которая была в этой стране, когда произошло нападение со стороны боевиков из ХАМАСа, рассказала, какие эмоции она испытывала на тот момент.

Видеообращение певица KOLA разместила в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Украинская певица отметила, что с ней все хорошо, ведь она смогла уехать из Израиля. Она поблагодарила всех, кто интересовался, нужна ли ей помощь, и поделилась своим удивлением от одной ситуации. Она рассказала, что ей постоянно писали СМИ и журналисты.

"Все хорошо, я долетела в Прагу. Я была в Израиле еще вчера. Я благодарю всех людей, которые написали мне и спросили, нужна ли мне помощь. Хочу поделиться большим удивлением, что написали все СМИ, все журналисты, все, кроме Маши Ефросининой, которая мне написала: "Настюша, нужна ли тебе помощь?" Все остальные писали: "Не могли бы вы дать комментарий касательно Израиля?" Я в шоке", — утверждает KOLA.

Stories украинской певицы KOLA. Фото: скриншот из Instagram

Молодая артистка рассказала о том, что в Израиле она была в безопасности, и вспомнила, как ей было страшно, когда вокруг летели ракеты. По словам KOLA, это очень отличается от ситуации, которая сейчас происходит в Украине.

"В Израиле я находилась под защитой, у меня там есть родные люди, с которыми я чувствовала себя в безопасности. Но паника и шок были очень большие, ведь это отличается от страны своей. Когда на тебя летит сразу 500 ракет, все эти звуки, я не могу вам просто передать. Это не десять раз, не 15 раз, а очень много раз, и оно не прекращается", — говорит певица.

Рассказ KOLA о ситуации в Израиле в Stories. Фото: скриншот из Instagram

Она также рассказала о том, что в Израиле делали боевики, что очень ее пугало.

"Пугал сам тот факт, что делали эти ироды, которые зашли на территорию, что они делают с израильтянами. И это наводило, конечно, на ужас", — также добавила девушка.

Stories певицы KOLA про ситуацию в Израиле. Фото: скриншот из Instagram

Как певица пережила весь ужас в Израиле

В первый же день KOLA вышла на связь со своими подписчиками из бомбоубежища и рассказала о том, как она себя чувствует во время происходивших там взрывов. Впрочем, почему она была в той стране, она не рассказала.

"Я в Израиле, и это трэш. Я с одной войны приехала в другую войну. В другой стране это страшнее. Честно, они как бешеные, они как с ума сошли. Они по 100, по 200, 500 ракет за раз хер*чат просто. Эти звуки… Это трэш", — призналась украинская артистка.

Stories украинской артистки KOLA в первый день боевых действий в Израиле. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица KOLA представила клип на новую песню.

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