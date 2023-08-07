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Коля Серга честно признался, что он думает про Влада Яму за границей

7 августа 2023 14:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Коля Серга высказался про Влада Яму – откровенное признание
Украинский музыкант Коля Серга во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский музыкант, ведущий и автор песен Коля Серга продолжает обсуждать разных звезд во время войны. На этот раз музыкант высказался про украинского танцовщика и хореографа Влада Яму, который сейчас живет вместе со своей семьей в США.

Интервью с участием Коли Серги разместили на канале "їPash" в YouTube.

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Наверное нет сейчас ни одного человека, который бы не знал, что украинский хореограф не в Украине, а вместе с семьей живет в США. Известно, что он пока не собирается возвращаться в Украину и активно демонстрирует свою жизнь за границей.

Влад Яма
Украинский хореограф Влад Яма в шоу "Твой день". Фото: скриншот с YouTube

О нем высказывается очень много разных украинских звезд, которые признаются, поддерживают ли они его. К этому обсуждению присоединился и украинский музыкант Коля Серга, который вошел в ряды ВСУ и сейчас служит в армии.

Мнение Коли Серги про Влада Яму

Известный музыкант утверждает, что позиция украинского хореографа Влада Ямы достойна осуждения. По словам Коли Серги, Влад Яма является публичной персоной, поэтому он имеет большое влияние на своих поклонников в информационном пространстве.

"Влад Яма — я никогда не следил за ним. Поэтому я не могу сказать, что он поразил меня или не поразил. То, что он д*рак... Муд*к даже, потому что он влияет на аудиторию. Д*рак — это просто, когда нет влияния на аудиторию", — отметил Коля Серга, говоря про Влада Яму.

Напомним, мы писали о том, что украинский музыкант Коля Серга выразил свое мнение про певца Виталия Козловского в армии.

Ранее мы рассказывали о том, что известный музыкант Коля Серга выпустил общий клип вместе с боевым медиком.

Также мы сообщали о том, что музыкант и ведущий Коля Серга осудил Алексея Арестовича за его слова об украинских защитниках.

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