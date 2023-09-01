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Коля Серга объяснил, почему украинцы не простили Светлану Лободу

1 сентября 2023 11:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Коля Серга честно признался, что он думает о Светлане Лободе – не исправилась
Украинский музыкант Коля Серга во время своего выступления на канале "1+1". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский музыкант и участник проекта "Культурный десант" Коля Серга высказался о певице Светлане Лободе. Известный артист рассказал, почему ее не простили украинцы, и вспомнил, как в Харькове певица попала в громкий скандал во время своего выступления.

Откровенное интервью Коля Серга дал каналу "ҐРУНТ" в YouTube.

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Мнение о Светлане Лободе

Известный исполнитель заявил, что украинская певица не исправилась после того, как много лет жила и строила карьеру в России. По словам Коли, Светлана не очень искренне раскаивается перед украинцами, перед которыми ей нужно извиняться.

Коля Серга
Украинский музыкант Коля Серга на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, он вспомнил ситуацию, которая произошла недавно в Харькове, где выступала Светлана Лобода. Коля Серга отметил, что скандал, в который попала певица, показал, что она не понимает, что сейчас происходит в стране.

"Она думает, что если человек выходит с плакатом, то человека купили... Девочка маленькая... Очень неэкологично нейтрализует ее с помощью толпы. Почему это очень страшная вещь была для психики девочки? На чем базируется наш страх публичных выступлений? Он базируется на страхе смерти, ведь раньше, когда стая тебя отталкивала от себя, ты один не мог выжить в дикой природе. Она это отработала, она с помощью аудитории нейтрализовала девочку, и это было очень жестоко", — отметил Коля Серга.

По его словам, в тот момент Светлана чувствовала то, что она права, но это иллюзия.

Скандал в Харькове

Не так давно украинская певица дала концерт под открытым небом на одной из харьковских улиц. Во время своего выступления Светлана Лобода публично высмеяла молодую девушку, которая пришла на ее концерт с плакатом "Харьков без Лободы".

"Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Кто тебе дал деньги? Ну кто? Ну вот видите, некоторые люди завербованы, даже обращаться нет смысла", — сказала Светлана Лобода, которая позже заявила, что она очень гордится этой девушкой, ведь она "хорошо знает, что такое идти против течения".

Жизнь в России

Светлана Лобода родилась в Киевской области, но однажды она переехала в Россию, где начала строить свою карьеру. С началом войны она совсем исчезла из информационного пространства, но недавно она решила вернуться в родную Украину и начала писать песни на украинском языке.

Светлана Лобода
Известная певица Светлана Лобода с украинским флагом во время выступления. Фото: Instagram Светланы Лободы

Напомним, мы писали о том, что украинский музыкант Коля Серга вспомнил, как во время выступления на него набросилась пророссийская бабушка.

Ранее мы рассказывали о том, что музыкант Коля Серга признался, что он думает о Владе Яме, который сейчас за границей.

Также мы сообщали о том, что известный артист Коля Серга высказался о певце Виталие Козловском, который сейчас в ВСУ.

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