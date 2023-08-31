На Колю Сергу набросилась неадекватная бабушка – оказалась пророссийской

Украинский музыкант Коля Серга во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский музыкант и ведущий Коля Серга рассказал курьезную историю, которая с ним недавно случилась во время концерта возле Краматорска. Оказывается, когда артист выступал на фронте для украинских военных, на концерт пришла пророссийская бабушка.

Об этом случае Коля Серга рассказал во время интервью на канале "ҐРУНТ" в YouTube.

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Курьезный случай на концерте

Недавно Коля Серга и другие известные артисты из подразделения "Культурный десант" устроили концерт недалеко от города Краматорск Донецкой области. Они решили поддержать украинских военных, защищающих родную страну на Востоке.

Коля Серга пел шуточные коломыйки, где высмеивал российских окупантов. Но в тот момент на него неожиданно "набросилась" пророссийская бабушка, которая просто проходила мимо. Сначала она заявила, что Коля использует нецензурную лексику в коломыйке.

Известный музыкант Коля Серга на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Впоследствии стало ясно, что эта бабушка была пророссийской и не поддерживала Украину. Поэтому украинский музыкант Коля Серга решил сделать ей "подарок".

"Из-за вас одни проблемы. Еб*ные американцы вас купили". Я ей говорю: "Так вы же сами материтесь". Она отвечает: "Это я у вас научилась. Н*цисты, валите в свою Украину. Здесь вам не Украина". На это я говорю: "Слушайте, у меня для вас есть подарок — афробандеровец Мирослав Кувалдин", — рассказал Коля Серга.

Певец из Нигерии Мирослав Кувалдин также решил высмеять пророссийскую бабушку и рассказал смешную шутку о россиянах.

"Он говорит: "Слушайте, меня зовут Мирослав Джонович Кувалдин. У меня мама — россиянка. И это единственная порядочная россиянка, которую я знаю. А отец у меня из Нигерии. Как мне приятно думать, что для моего рождения 50 лет назад "н*геры еб*ли м*скалей", — вспомнил слова своего коллеги известный артист.

Впоследствии артисты смогли успокоить бабушку и после этого конфликта продолжить дальше выступать перед украинскими защитниками.

Служба в армии и создание "Культурного десанта"

Еще в начале полномасштабной войны украинский артист присоединился к рядам Вооруженных Сил и пошел защищать Одессу. Затем мужчина стал учиться на снайпера и вошел в состав нового подразделения "Культурный десант" вместе с другими известными звездами.

Музыкант Коля Серга, певица Светлана Тарабарова и лидер рок-группы O. Torvald Женя Галич в подразделении "Культурный десант". Фото: ТСН

Коля Серга отмечает, что этот проект, в состав которого входит много украинских звезд, очень ценный, ведь он поддерживает морально-психологический дух защитников. По его словам, концерты, которые они дают воинам ВСУ, поднимают их боевой дух.

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