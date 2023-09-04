Коля Серга рассказал, что будет с Россией в будущем – развалится и будет воевать

Украинский артист Коля Серга на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский музыкант и телеведущий Коля Серга высказался касательно России. Популярный артист, который в начале войны присоединился к рядам ВСУ, рассказал о том, какое будущее будет у России и как избавить украинцев от этой страны.

Об этом Коля Серга рассказал во время интервью каналу "ҐРУНТ" в YouTube.

Читайте также:

Будущее России

Украинский исполнитель считает, что в будущем Российская Федерация развалится на несколько маленьких новообразований, которые впоследствии будут воевать друг с другом. Он отметил, что из-за этого весь украинский народ сможет "вздохнуть с облегчением".

Также Коля Серга рассказал, как избавить россиян от того, какую пропаганду им внушают в их стране. Он считает, что это может произойти после того, как в России развалятся центральные власти. По словам украинского артиста, россиян очень много, но они не в состоянии правильно мыслить.

"Я думаю, в том виде, в котором Россия существует сейчас, она не может существовать дальше. Чем больше коллектив, тем он тупее. Тем меньше рефлексии, тем меньше вариативность реакций. Тупыми реакции становятся: да — нет, влево — вправо. Поэтому для того, чтобы денацифицировать Россию, нужно, чтобы России не было. Чтобы это был набор разных государств, которые будут воинственны между собой. Если им нужно воевать с ближайшим соседом, пусть воюют между собой. Как муравейник, накрытый куполом", — отметил Коля Серга.

Курьезный случай на концерте

Недавно украинский музыкант вспомнил одну очень смешную ситуацию, которая произошла на его концерте на Донбассе. Там во время его выступления мимо них проходила одна бабушка, которая оказалась пророссийской. Она начала осуждать их и говорить разные неприятные вещи.

Украинский музыкант Коля Серга во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Из-за вас одни проблемы. Еб*ные американцы вас купили". Я ей говорю: "Так вы же сами материтесь". Она отвечает: "Это я у вас научилась. Н*цисты, валите в свою Украину. Здесь вам не Украина", — вспомнил украинский исполнитель Коля Серга.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский музыкант Коля Серга вспомнил курьезную ситуацию на концерте.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный артист Коля Серга высказал свое мнение про танцовщика Влада Яму.

Также мы сообщали о том, что музыкант и телеведущий Коля Серга высказался о коррупционных скандалах среди чиновников.