Коля Серга высказался о Виталии Козловском в ВСУ – откровенное признание

Украинский музыкант Коля Серга во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель, музыкант и автор песен Коля Серга высказался про певца Виталия Козловского, который недавно получил повестку и присоединился к рядам ВСУ. Украинский артист считает, что его коллега по сцене сейчас находится на своем месте.

Об этом Коля Серга высказался в интервью на канале Алеси Бацман в YouTube.

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Известно, что недавно Виталий Козловский получил повестку и пришел в военкомат, после чего сбрил свою бороду и присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Недавно он прошел специальную боевую подготовку, после чего принял присягу на верность украинскому народу.

Публикация Виталия Козловского с его присягой в рядах ВСУ. Фото: instagram.com/p/Cu6UNiPAoDh/?hl=ru

Украинский музыкант Коля Серга откровенно признался, что он смотрел, как Виталий Козловский проходил подготовку. По словам музыканта, певец сейчас проходит этап трансформации. Также Коля Серга отметил, что некоторое время его коллега по сцене будет на передовой.

"Сейчас он на своем пути. И я вижу, я иногда подсматриваю в соцсетях, он трансформируется. Этот опыт, он трансформирует. Я думаю, какое-то время точно Виталий побудет на фронте, на передовой. А там посмотрим", — заявил украинский музыкант Коля Серга.

Также он рассказал о том, пригласил ли бы он своего коллегу в Культурный десант. По словам музыканта Коли Серги, в это объединение входят, преимущественно, артисты-военные, которые сначала были военными, а уже потом — артистами.

"Мы, когда пришли в ряды ВСУ, мы даже не могли подумать, что когда-нибудь придется снова петь. Мы шли убивать российские войска, которые будут наступать на Одессу", — также отметил Коля Серга.

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