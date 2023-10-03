Коля Серга оборвал все связи с родственниками из России — что об этом думает Слава Демин

Украинский музыкант Коля Серга во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский радиоведущий, блогер Слава Демин рассказал о родственниках из России известного музыканта Коли Серги. Звездный ведущий высказался о том, что популярный артист "оборвал связи" и прекратил общение с родными, живущими в России.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Связь Коли Серги с родственниками в России

По словам Славы Демина, музыкант не общается сейчас с родственниками, которые находятся в России. Ведущий подчеркнул, что у Коли в России живет родная сестра матери и его двоюродный брат, которого зовут Сергей. Оказывается, этот брат присоединился к российской армии.

Украинский ведущий Слава Демин на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Ведущий также заявил, что еще в начале полномасштабной войны в Украине этот брат попросил маму Коли не выходить на улицу, ведь скоро все будет хорошо. Впрочем, сам украинский музыкант попросил свою маму как можно дальше послать его брата, утверждая, что у него нет родственников в стране-агрессоре.

"В начале вторжения Сергей написал матери певца сообщение, мол, "не выходите из дома, все будет хорошо". И, по словам Коли Серги, он попросил маму послать брата в сторону российского корабля. Ну и Серга говорит, что теперь у него нет родных в России", — отметил украинский радиоведущий Слава Демин.

Интервью Коли Серги

Недавно украинский музыкант дал откровенное интервью, рассказав о своих родственниках из России. Кроме рассказа о близких из России, он признался, общается ли он с кем-то оттуда во время полномасштабной войны.

Известный музыкант Коля Серга во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"У меня есть один человек из России, это путешественник, который с самого начала войны получил паспорт другого государства и помогал нам. Даже рискуя своей жизнью, он перепрошивал дроны на российские номера телефонов. После этого еще генераторы нам передавал для полевого госпиталя", — честно рассказал украинский музыкант.

Кроме того, Коля отметил, что у этого человека есть определенное чувство вины за то, гражданином какого государства он является. Именно поэтому он пишет только для того, чтобы узнать, жив ли его друг в Украине.

Коля Серга в рядах ВСУ

В первые дни полномасштабной войны украинский артист Коля Серга присоединился к армии. Не так давно музыкант рассказал, почему он решил уйти на фронт защищать свою страну.

Украинский артист Коля Серга в составе ВСУ. Фото: Instagram Коли Серги

"Я не видел для себя другого выбора. Я стоял перед лицом тотальной несправедливости и не представлял, какой будет моя жизнь в будущем, если сейчас не пойду защищать свою страну. Я понимал, что сейчас важен вклад каждого гражданина, и если есть шанс остановить врага, то я хочу быть причастным к этому", — отмечал Коля Серга в интервью "24 Каналу".

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