Бывшая жена Джонни Деппа, Эмбер Херд, вслед за ним возвращается в кино

Актриса Эмбер Херд. Фото: Google

Голливудская актриса Эмбер Херд возвращается на большие экраны после скандального и долгосрочного суда с бывшим мужем, кинозвездой Джонни Деппом.

Об этом сообщает издание Deadline.

Читайте также:

Подробности

Актриса обвиняла Деппа в домашнем насилии. Ценой публичных "разборок" стало расторжение многомиллионных контрактов с Эмбер и Джонни. Впрочем, когда страсти улеглись и все юридические моменты решены, 37-летняя актриса снова появится на больших экранах.

Она сыграла главную роль в триллере режиссера Конора Эллина "В огне". Его покажут на 69-м кинофестивале в Таормине (Италия). Премьера фильма пройдет 23 июня.

Лента рассказывает о женщине психиатре, которая приезжает из США на ферму в Колумбии, чтобы обследовать психически неуравновешенного ребенка. События фильма разворачиваются в 1899 году, когда к психиатрии многие относились с сомнением.

Актриса Эмбер Херд в фильме "В огне". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, вернется ли Джонни Депп к роли капитана Джека Воробья во франшизе "Пираты Карибского моря". Также мы рассказывали, что первый за три года фильм с Деппом встретили семиминутными овациями, а Эмбер Херд застали на пробежке в Испании, куда она переехала.