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Бывшая жена Джонни Деппа, Эмбер Херд, вслед за ним возвращается в кино

13 июня 2023 12:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывшая жена Джонни Деппа, Эмбер Херд, вслед за ним возвращается в кино
Актриса Эмбер Херд. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудская актриса Эмбер Херд возвращается на большие экраны после скандального и долгосрочного суда с бывшим мужем, кинозвездой Джонни Деппом.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Подробности

Актриса обвиняла Деппа в домашнем насилии. Ценой публичных "разборок" стало расторжение многомиллионных контрактов с Эмбер и Джонни. Впрочем, когда страсти улеглись и все юридические моменты решены, 37-летняя актриса снова появится на больших экранах.

Она сыграла главную роль в триллере режиссера Конора Эллина "В огне". Его покажут на 69-м кинофестивале в Таормине (Италия). Премьера фильма пройдет 23 июня.

Лента рассказывает о женщине психиатре, которая приезжает из США на ферму в Колумбии, чтобы обследовать психически неуравновешенного ребенка. События фильма разворачиваются в 1899 году, когда к психиатрии многие относились с сомнением.

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Актриса Эмбер Херд в фильме "В огне". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, вернется ли Джонни Депп к роли капитана Джека Воробья во франшизе "Пираты Карибского моря". Также мы рассказывали, что первый за три года фильм с Деппом встретили семиминутными овациями, а Эмбер Херд застали на пробежке в Испании, куда она переехала.

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