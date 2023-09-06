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Бывшая Остапчука рассталась со своим любимым-иностранцем: подробности

6 сентября 2023 15:26
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Бывшая жена Остапчука рассталась со своим новым парнем – почему так произошло
Бывшая Владимира Остапчука Кристина Горняк на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Бывшая жена украинского ведущего и комика Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась неожиданными новостями. Оказывается, женщина рассталась со своим парнем-иностранцем, с которым встречалась несколько месяцев после развода с ведущим.

Об этом Кристина Горняк рассказала в разделе Stories в социальной сети Instagram.

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Расставание с парнем-иностранцем

Бывшая жена шоумена призналась, что она рассталась со своим бойфрендом, отношения с которым продолжались восемь месяцев. Кристина объясняет, что их история была достаточно эмоциональной, но очень запутанной, поэтому, собственно, женщина и называла своего парня "клубочком".

"Не просто так я называла его "клубочком". Потому что все было очень эмоционально и запутано. Но много было и теплых очень моментов, спасибо ему за это!!! Восемь месяцев, как никак... Пока так, мы не вместе... Не знаю, что ждет завтра, но думаю, что случившееся исправить очень сложно… Поэтому поздравьте меня", — рассказала в Stories бывшая Владимира Остапчука.

Stories Кристины Горняк
Stories Кристины Горняк касательно расставания со своим парнем. Фото: скриншот из Instagram

Также она обратилась и к своим подписчикам, заявив, что она такая же, как и они. Кристина задала им очень важный вопрос о личной жизни.

"Я такой же человек, как и вы. И плачу, бывает. Помните, когда-то у вас точно было в жизни такое расставание, такая боль, что казалось, что все, жизнь закончилась, что больше потому что его любить не будете, и все, казалось, что умрете. И что? Не умерли же? Ждите моих ответов — жива. И сейчас не умрем. Переживем 100%", — также добавила Кристина Горняк.

Stories Кристины Горняк
Stories бывшей Владимира Остапчука Кристины Горняк. Фото: скриншот из Instagram

Развод с Владимиром Остапчуком

История отношений Кристины и Владимира была очень красивой, ведь они вместе путешествовали по странам мира и строили общий дом. Однако, недавно они шокировали людей новостью о том, что они разводятся. Почему именно такое решение они приняли — неизвестно.

Владимир Остапчук со своей бывшей Кристиной Горняк
Ведущий Владимир Остапчук с Кристиной Горняк на интервью у Кати Осадчей. Фото: скриншот с YouTube

Но после развода Владимир Остапчук женился на молодой журналистке Екатерине Полтавской.

Владимир Остапчук со своей любимой Екатериной Полтавской
Ведущий Владимир Остапчук со своей любимой Екатериной Полтавской. Фото: Instagram Владимира Остапчука

После развода Кристина Горняк не очень афишировала свою личную жизнь, но и не очень скрывала то, что у нее появился новый мужчина. Впрочем, и с ним отношения продолжались не так долго, ведь они решили расстаться.

Напомним, мы писали о том, что бывшая Владимира Остапчука Кристина Горняк пригрозила ему и его новой любимой.

Раньше мы рассказывали о том, что бывшая жена Владимира Остапчука отреагировала на визит его новой любимой в их дом.

Также мы сообщали о том, что Кристина Горняк рассказала о своих проблемах со здоровьем.

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