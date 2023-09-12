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Колишня Войтенка зізналася, чи має вона докази насильства з боку актора

12 вересня 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи є у колишньої Войтенка докази насильства з його боку – нові подробиці скандалу
Актор Костянтин Войтенко зі своєю колишньою дружиною Валентиною Марініною. Фото: Instagram Костянтина Войтенка
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Нещодавно колишня дружина актора з комедії "Будиночок на щастя" Костянтина Войтенка Валентина Марініна заявила, що її чоловік є насильником, але сам він це заперечує. Цього разу в жінки поцікавилися, чи є в неї докази того, що вона розповідає про колишнього.

Про це Валентина Марініна розповіла під час інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Чи має докази

Українська ведуча і журналістка Аліна Доротюк поцікавилася у колишньої актора, чи може вона довести свої слова стосовно того, що вона нещодавно казала про Костянтина. Валентина зазначила, що вона мала синці на руках через сварки з актором.

Валентина Маринина на интервью у Алины Доротюк
Колишня Костянтина Войтенка Валентина Марініна на інтерв'ю у Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Також вона зізналася, що в неї були фотографії, де можна було це побачити, але нібито через погрози з боку колишнього чоловіка вона не хоче про це говорити. Валентина стверджує, що вона хоче сама себе захистити, тому не розкриватиме деталей стосовно цього.

"У мене були синці на зап’ястках. Я мала фото, але зараз не хочу про це говорити через погрози… Я хочу хоч якось себе захистити, тому не буду говорити деталі цього", — зізналася колишня Костянтина Войтенка.

Що відомо про скандал у сім’ї Войтенка

Не так давно колишня дружина актора Валентина Марініна розкрила неочікувані подробиці її сімейного життя. Жінка розповіла про те, що Костянтин Войтенко є насильником, постійно знущався над нею та навіть бив.

Вона навіть розповідала про те, як їй довелося викликати поліцію, яка, на жаль, нічого не зробила. 

Публікація Валентини Марініної
Публікація Валентини Марініної з подробицями скандалу. Фото: скриншот з Instagram

"Коли я вперше і востаннє викликала поліцію після випадку фізичного домашнього насильства, поліція натякала: "Ви подумайте, може помиритеся? Інакше у нього виправні роботи, і він вже буде "чіслітса". Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. Головне ж, що в сімʼях так "не прийнято" — писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і наче ж пристойних", — писала колишня Войтенка.

Нагадаємо, ми писали про те, що колишня дружина Костянтина Войтенка зізналася, чи судитиметься вона з актором. 

Раніше ми розповідали про те, що актор Костянтин Войтенко вперше висловився про звинувачення своєї колишньої Валентини Марініної. 

Також ми повідомляли про те, що нова кохана актора Костянтина Войтенка різко відповіла хейтерам. 

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