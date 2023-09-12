Чи є у колишньої Войтенка докази насильства з його боку – нові подробиці скандалу

Актор Костянтин Войтенко зі своєю колишньою дружиною Валентиною Марініною. Фото: Instagram Костянтина Войтенка

Нещодавно колишня дружина актора з комедії "Будиночок на щастя" Костянтина Войтенка Валентина Марініна заявила, що її чоловік є насильником, але сам він це заперечує. Цього разу в жінки поцікавилися, чи є в неї докази того, що вона розповідає про колишнього.

Про це Валентина Марініна розповіла під час інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Чи має докази

Українська ведуча і журналістка Аліна Доротюк поцікавилася у колишньої актора, чи може вона довести свої слова стосовно того, що вона нещодавно казала про Костянтина. Валентина зазначила, що вона мала синці на руках через сварки з актором.

Колишня Костянтина Войтенка Валентина Марініна на інтерв'ю у Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Також вона зізналася, що в неї були фотографії, де можна було це побачити, але нібито через погрози з боку колишнього чоловіка вона не хоче про це говорити. Валентина стверджує, що вона хоче сама себе захистити, тому не розкриватиме деталей стосовно цього.

"У мене були синці на зап’ястках. Я мала фото, але зараз не хочу про це говорити через погрози… Я хочу хоч якось себе захистити, тому не буду говорити деталі цього", — зізналася колишня Костянтина Войтенка.

Що відомо про скандал у сім’ї Войтенка

Не так давно колишня дружина актора Валентина Марініна розкрила неочікувані подробиці її сімейного життя. Жінка розповіла про те, що Костянтин Войтенко є насильником, постійно знущався над нею та навіть бив.

Вона навіть розповідала про те, як їй довелося викликати поліцію, яка, на жаль, нічого не зробила.

Публікація Валентини Марініної з подробицями скандалу. Фото: скриншот з Instagram

"Коли я вперше і востаннє викликала поліцію після випадку фізичного домашнього насильства, поліція натякала: "Ви подумайте, може помиритеся? Інакше у нього виправні роботи, і він вже буде "чіслітса". Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. Головне ж, що в сімʼях так "не прийнято" — писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і наче ж пристойних", — писала колишня Войтенка.

Нагадаємо, ми писали про те, що колишня дружина Костянтина Войтенка зізналася, чи судитиметься вона з актором.

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