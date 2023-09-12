Есть ли у бывшей Войтенко доказательства насилия с его стороны – новые подробности скандала

Актер Константин Войтенко со своей бывшей супругой Валентиной Марининой. Фото: Instagram Константина Войтенко

Недавно бывшая жена актера из комедии "Будиночок на щастя" Константина Войтенко Валентина Маринина заявила, что ее муж является насильником, но сам он это отрицает. На этот раз у женщины поинтересовались, есть ли у нее доказательства того, что она рассказывает о бывшем.

Об этом Валентина Маринина рассказала во время интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Есть ли доказательства

Украинская ведущая и журналистка Алина Доротюк поинтересовалась у бывшей актера, может ли она доказать свои слова по поводу того, что она недавно говорила о Константине. Валентина отметила, что у нее были синяки на руках из-за ссор с актером.

Бывшая Константина Войтенко Валентина Маринина на интервью у Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Также она призналась, что у нее были фотографии, где можно было это увидеть, но якобы из-за угроз со стороны бывшего мужа она не хочет об этом говорить. Валентина утверждает, что она хочет сама себя защитить, поэтому не будет раскрывать детали по этому поводу.

"У меня были синяки на запястьях. У меня было фото, но сейчас не хочу об этом говорить из-за угроз… Я хочу хоть как-то себя защитить, поэтому не буду говорить детали этого", — призналась бывшая Константина Войтенко.

Что известно о скандале в семье Войтенко

Недавно бывшая жена актера Валентина Маринина раскрыла неожиданные подробности ее семейной жизни. Женщина рассказала о том, что Константин Войтенко является насильником, постоянно издевался над ней и даже избивал.

Она даже рассказывала о том, как ей пришлось вызвать полицию, которая, к сожалению, ничего не сделала.

Публикация Валентины Марининой с подробностями скандала. Фото: скриншот из Instagram

"Когда я в первый и в последний раз вызвала полицию после случая физического домашнего насилия, полиция намекала: "Вы подумайте, может помиритесь? Иначе у него исправительные работы, и он уже будет "числитса". Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью выбрасывали из собственной квартиры. Главное же, что в семьях так "не принято" — писать заявления на мужей, еще и таких публичных и вроде как приличных", — писала бывшая Войтенко.

Напомним, мы писали о том, что бывшая жена Константина Войтенко призналась, будет ли она судиться с актером.

Ранее мы рассказывали, что актер Константин Войтенко впервые высказался об обвинении своей бывшей Валентины Марининой.

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