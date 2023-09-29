Какой была Могилевская 20 лет назад — Кондратюк показал архивное фото со Скрябиным

Украинский продюсер Игорь Кондратюк во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский продюсер и ведущий, шоумен Игорь Кондратюк показал архивную фотографию. На снимке можно увидеть, каким был сам продюсер, певица Наталья Могилевская и артист Кузьма Скрябин, которого давно уже нет, 20 лет назад.

Соответствующими фотографиями Игорь Кондратюк поделился на своей странице в Instagram.

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Известный продюсер и телеведущий решил напомнить своим поклонникам, как долго он работает с певицей Натальей Могилевской в сфере шоу-бизнеса. Он обнародовал архивную фотографию, от которой можно окунуться в воспоминания.

На фото Игорь Кондратюк показал, как выглядела Наталья Могилевская 20 лет назад. К тому же, он показал и то, как выглядел тогда Кузьма Скрябин, который несколько лет назад попал в серьезное ДТП и, к сожалению, погиб.

"Сегодня, 20 лет назад, в 19:00 Украина посмотрела первую программу телепроекта "Шанс" (2003-2007 — Интер, 2007-2008 — 1+1). Будто бы вчера было.... Хотя нет, уже позавчера", — подписал архивную фотографию Игорь Кондратюк.

Публикация со страницы Игоря Кондратюка. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Подписчики украинского ведущего, которые увидели эту фотографию, не остались в стороне. Они тоже начали вспоминать то время и писать об этом в комментариях под публикацией Игоря Кондратюка.

Какое невероятное время было! Спасибо, Игорь Васильевич @kondratiuk_official, что многие из нас стали историей этого проекта! Невероятно счастлива, что знакома с Вами, что была частью той семьи, частью "Шанса", аналогов которого так и не создано и поныне! Спасибо, что дарите теплые воспоминания о тех неповторимых временах!

Смотреть "Шанс" — это было, как ритуал, как съездить к семье на праздники, как что-то, что, упаси Господь, пропустить) А вы, вот эти трое, казалось, стали членами семьи…

Такие классные воспоминания, спасибо, @kondratiuk_official, за возможность стать маленькой частицей истории этого проекта

Комментарий со страницы Игоря Кондратюка. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Игоря Кондратюка. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Игоря Кондратюка. Фото: скриншот из Instagram

Проект "Шанс"

"Шанс" — это легендарный музыкальный телепроект, который стал идейным продолжением шоу "Караоке на Майдане" Игоря Кондратюка.

Люди, которые становились победителями программы "Караоке на Майдане", ехали на лимузине и автоматически участвовали в проекте "Шанс". В течение одного дня над героями работали тренеры-продюсеры, которыми были Кузьма Скрябин и Наталья Могилевская.

Сначала продюсеры работали с участником, а уже впоследствии два победителя программы "Караоке на Майдане" становились подопечными двух разных тренеров и друг с другом соревновались. Затем каждый герой в новом сценическом образе прямо в прямом эфире должен был спеть определенную песню вместе с известными танцорами.

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