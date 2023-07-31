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Ксенія Мішина потрапила до лікарні: втрачала свідомість

31 липня 2023 11:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ксенія Мішина потрапила до лікарні – що з акторкою
Українська акторка Ксенія Мішина у програмі "Я люблю Україну". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська акторка та колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася сумною новиною. Відома телезірка розповіла про те, що вона потрапила до лікарні, через що вона нещодавно раптово зникла з соціальної мережі.

Про це Ксенія Мішина повідомляє у розділі Stories в соціальній мережі Instagram.

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Популярна акторка різко зникла з соціальної мережі Instagram, що дуже схвилювало її шанувальників. Нещодавно вона шокувала своїх підписників, назвавши справжню причину свого зникнення з соціальної мережі Instagram.

Ксения Мишина
Відома українська акторка Ксенія Мішина у програмі "Новини від мінус першого". Фото: скриншот з YouTube

Виявляється, колишня героїня романтичного шоу "Холостячка" потрапила до лікарні. Ксенія зазначила, що всю ніч у неї було дуже погане самопочуття, через що їй довелося поїхати на обстеження. У ході обстеження виявилося, що в неї сильне отруєння морепродуктами.

За словами української акторки, вона вживала устриці та інші морепродукти, через що в неї різко погіршився стан здоров’я. Тож відома телезірка вимушена була зробити собі вихідний через сильне отруєння морепродуктами.

"Вчорашня ніч була з лихоманкою та, мені здавалося, частковою втратою свідомості. А вчорашній день я провела під крапельницями та під доглядом лікарів", — зазначила відома українська акторка, показавши кадри з лікарні, де вона лежить під крапельницею.

Stories Ксенії Мішиної
Stories акторки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Вона зазначила, що зараз вона почуває себе краще, навіть змогла зробити вакуум для живота. Не дивлячись на сильне отруєння, Ксенія Мішина продовжує робити щоденні речі.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Ксенія Мішина показала, як чуттєво вона прощається з мамою. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна телезірка Ксенія Мішина похизувалася підтягнутою фігурою. 

Також ми повідомляли про те, що українська акторка Ксенія Мішина отримала багато хейту за свою рекламу.

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