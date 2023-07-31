Ксенія Мішина потрапила до лікарні – що з акторкою

Українська акторка Ксенія Мішина у програмі "Я люблю Україну". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка та колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася сумною новиною. Відома телезірка розповіла про те, що вона потрапила до лікарні, через що вона нещодавно раптово зникла з соціальної мережі.

Про це Ксенія Мішина повідомляє у розділі Stories в соціальній мережі Instagram.

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Популярна акторка різко зникла з соціальної мережі Instagram, що дуже схвилювало її шанувальників. Нещодавно вона шокувала своїх підписників, назвавши справжню причину свого зникнення з соціальної мережі Instagram.

Відома українська акторка Ксенія Мішина у програмі "Новини від мінус першого". Фото: скриншот з YouTube

Виявляється, колишня героїня романтичного шоу "Холостячка" потрапила до лікарні. Ксенія зазначила, що всю ніч у неї було дуже погане самопочуття, через що їй довелося поїхати на обстеження. У ході обстеження виявилося, що в неї сильне отруєння морепродуктами.

За словами української акторки, вона вживала устриці та інші морепродукти, через що в неї різко погіршився стан здоров’я. Тож відома телезірка вимушена була зробити собі вихідний через сильне отруєння морепродуктами.

"Вчорашня ніч була з лихоманкою та, мені здавалося, частковою втратою свідомості. А вчорашній день я провела під крапельницями та під доглядом лікарів", — зазначила відома українська акторка, показавши кадри з лікарні, де вона лежить під крапельницею.

Stories акторки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Вона зазначила, що зараз вона почуває себе краще, навіть змогла зробити вакуум для живота. Не дивлячись на сильне отруєння, Ксенія Мішина продовжує робити щоденні речі.

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