Ксения Мишина попала в больницу – что с актрисой

Украинская актриса Ксения Мишина в программе "Я люблю Украину". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса и бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась печальной новостью. Известная телезвезда рассказала о том, что она попала в больницу, из-за чего она внезапно исчезла из социальной сети.

Об этом Ксения Мишина сообщает в разделе Stories в социальной сети Instagram.

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Известная украинская актриса Ксения Мишина в программе "Новости от минус первого". Фото: скриншот с YouTube

Оказывается, бывшая героиня романтического шоу "Холостячка" попала в больницу. Ксения отметила, что всю ночь у нее было очень плохое самочувствие, поэтому ей пришлось поехать на обследование. В ходе обследования оказалось, что у нее сильное отравление морепродуктами.

По словам украинской актрисы, она употребляла устрицы и другие морепродукты, из-за чего у нее резко ухудшилось состояние здоровья. Поэтому известная телезвезда вынуждена была сделать себе выходной из-за сильного отравления морепродуктами.

"Вчерашняя ночь была с лихорадкой и, мне казалось, частичной потерей сознания. А вчерашний день я провела под капельницами и уходом за врачами", — отметила известная украинская актриса, показав кадры из больницы, где она лежит под капельницей.

Stories актрисы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Она отметила, что сейчас она чувствует себя лучше, даже смогла сделать вакуум для живота. Не смотря на сильное отравление, Ксения Мишина продолжает делать ежедневные вещи.

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