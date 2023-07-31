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Ксения Мишина попала в больницу: теряла сознание

31 июля 2023 11:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ксения Мишина попала в больницу – что с актрисой
Украинская актриса Ксения Мишина в программе "Я люблю Украину". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская актриса и бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась печальной новостью. Известная телезвезда рассказала о том, что она попала в больницу, из-за чего она внезапно исчезла из социальной сети.

Об этом Ксения Мишина сообщает в разделе Stories в социальной сети Instagram.

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Популярная актриса резко исчезла из социальной сети Instagram, что очень взволновало ее поклонников. Недавно она шокировала своих подписчиков, назвав настоящую причину исчезновения из социальной сети Instagram.

Ксения Мишина
Известная украинская актриса Ксения Мишина в программе "Новости от минус первого". Фото: скриншот с YouTube

Оказывается, бывшая героиня романтического шоу "Холостячка" попала в больницу. Ксения отметила, что всю ночь у нее было очень плохое самочувствие, поэтому ей пришлось поехать на обследование. В ходе обследования оказалось, что у нее сильное отравление морепродуктами.

По словам украинской актрисы, она употребляла устрицы и другие морепродукты, из-за чего у нее резко ухудшилось состояние здоровья. Поэтому известная телезвезда вынуждена была сделать себе выходной из-за сильного отравления морепродуктами.

"Вчерашняя ночь была с лихорадкой и, мне казалось, частичной потерей сознания. А вчерашний день я провела под капельницами и уходом за врачами", — отметила известная украинская актриса, показав кадры из больницы, где она лежит под капельницей.

Stories Ксении Мишиной
Stories актрисы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Она отметила, что сейчас она чувствует себя лучше, даже смогла сделать вакуум для живота. Не смотря на сильное отравление, Ксения Мишина продолжает делать ежедневные вещи.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ксения Мишина показала, как она чувственно прощается с мамой.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная телезвезда Ксения Мишина похвасталась подтянутой фигурой.

Также мы сообщали, что украинская актриса Ксения Мишина получила много хейта за свою рекламу.

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