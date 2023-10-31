Ксения Мишина поделилась с украинцами самым сокровенным

Украинская актриса Ксения Мишина на интервью. Фото: Instagram Ксении Мишиной

Молодая украинская актриса и ведущая развлекательного шоу "Я люблю Украину" Ксения Мишина раскрыла подробности личной жизни. В частности, известная телезвезда ответила на вопрос об отношениях, который очень волнует ее подписчиков, и показала пикантные кадры.

Соответствующим видео Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.

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Ответ на вопрос

Украинская телезвезда рассказала о том, как у нее постоянно спрашивают, почему у нее никого нет, хотя сама она очень успешная и красивая.

"Уже достаточно примитивно считать, что женщина стремится к красоте и личной изысканности для того, чтобы ее выбрали. И иногда в голове не укладывается, что, ежедневно проживая насыщенно и осознанно жизнь, зарабатывая деньги, обогащая и развивая себя, я должна перекладывать на кого-то ответственность за свое семейное положение", — отметила Ксения Мишина.

Актриса Ксения Мишина на шоу "Хто зверху?". Фото: Instagram Ксении Мишиной

Также украинская актриса объяснила, что такое счастье, и рассказала, что нужно делать в той или иной ситуации.

"С точки зрения биологии ощущение счастья определяется не внешними параметрами, а сложной системой нейромедиаторов: серотонином, дофамином и окситоцином. Если же рассмотреть другую сторону, то счастье — это особый смысл, иллюзия, окутывающая жизнь человека. То есть это субъективное видение своего мира. И свои параметры классных настроений. Если счастье заключается в приятных ощущениях изнутри, нужно изучить свою биохимию. Если счастье основывается на ощущении сознания жизни, то нужно умнее себя обманывать", — добавила актриса.

Украинская звезда Ксения Мишина в салоне красоты в Киеве. Фото: Instagram Ксении Мишиной

Кто такая женщина

По словам Ксении Мишиной, женщина — это самостоятельная личность, которая сама решает, с кем и когда начинать отношения. Также актриса отметила, что женщина сама решает и то, какими будут эти отношения.

"Женщина — самостоятельная единица. Она сама выбирает, с кем и когда строить отношения. Какие? Она также определяет. Это может быть просто с*кс, это может быть глубже. И подобные условия самоопределения не делают ее неполноценной, одинокой или несчастной. А если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет", — утверждает украинская звезда.

Публикация со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Личная жизнь актрисы

После участия в проекте "Холостячка" Ксения Мишина продолжила строить отношения с победителем шоу Александром Эллертом.

Актриса Ксения Мишина со своим бывшим Александром Эллертом. Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, потом они разошлись, а сама Ксения во время интервью со Славой Деминым рассказала о своих планах на будущее. В частности, актриса призналась, что общается с несколькими мужчинами, и рассказала о своих желаниях.

"Я вообще могу сейчас симпатизировать многим мужчинам. Я общаюсь с некоторыми мужчинами. Я не выбираю сейчас никого. Я живу и наслаждаюсь своей жизнью. Я бы хотела выйти замуж и родить еще одного ребенка. Если мы решим, что хотим фату — пусть будет, если мы выберем что-то другое — ради Бога. Мне кажется, что штамп в паспорте должен быть", — призналась Ксения Мишина.

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