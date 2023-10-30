Ксенія Мішина розлютила українців кадрами з відпочинку за кордоном

Українська акторка Ксенія Мішина у програмі "Я люблю Україну". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка і ведуча розважальної програми "Я люблю Україну" Ксенія Мішина поділилася архівними знімками і відео. Популярна телезірка показала кадри зі свого відпочинку за кордоном і розповіла, як позбутися депресії і заниженої самооцінки.

Відповідними кадрами Ксенія Мішина поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Кадри з відпочинку за кордоном

Українська телезірка продемонструвала, як весело і щасливо вона відпочивала за кордоном. На фото і відео Ксенія Мішина показала себе в одному купальнику посеред моря і похизувалася стрункою фігурою на камеру.

Також акторка розповіла про цінність і дала поради стосовно того, як позбутися депресивного стану та покращити свою самооцінку. Зокрема, Ксенія зазначила, що ці кадри, які вона розмістила, вона зробила не зараз.

"Пляшка з водою в магазині коштує один долар, та ж пляшка з водою в готелі — три долари, в аеропорту — п’ять доларів. Та сама пляшка, та сама марка, змінюється лише місце. Кожне місце дає різну цінність одному й тому самому предмету. Тому перш, ніж діагностувати у себе депресію та занижену самооцінку, просто спробуйте поміняти місце та оточення. Автор невідомий, фото архівні", — підписала свої фотографії Ксенія Мішина.

Акторка Ксенія Мішина на відпочинку за кордоном. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Користувачі Instagram і підписники української акторки не змогли залишитися осторонь і почали обговорювати її нову публікацію. Зокрема, люди почали висловлювати свою думку стосовно того, що вони думають про ці кадри.

От цікаво, для кого написано "фото архівні"? Я не захищаю Мішину, бо навіть не підписана на неї, але це реально вже зашквар нападати на всіх, кого тільки можна

Ну шо я можу сказати, крім захоплення, — нічого! Тіло просто шикардос, красуня, не взяти, не відібрати, молодчинка

Навіщо людей бісити, ось цього я не зрозумію ніколи. Чи то курси парити, чи то Дубаї показувати, правда думаєте, що зараз час для цього? Я в ах*ї, то ППО, то курси, то Дубаї. Чи для піару всі методі гарні?

Два світи: одні копійки віддають на дрони, а інше створіння (не хочу ображати) спочатку викладає роботу ППО в Києві, а тепер хизується відпочинком. Гидко і дико від такого

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Скандал з акторкою

Не так давно українська телезірка показала відео роботи ППО ЗСУ, через що потрапила у гучний скандал. Пізніше вона видалила ці кадри, але прокоментувала свій вчинок. Зокрема, Ксенія Мішина вважає, що на відео нічого такого не було.

"Я дуже відповідально ставлюся до всього, що публікую, бо розумію, як будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, бо це, бл*ха, наше життя! І ми маємо про це говорити, кричати, не забувати. І всі мають бачити і пам’ятати, що війна триває, і ракети літають… Але, вибачте, на моєму відео ніх*ра не було, крім військового неба, під яким ми живемо!" — прокоментувала скандал Ксенія Мішина.

Stories Ксенії Мішиної стосовно роботи ППО. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина шокувала людей своїм вчинком.

Раніше ми розповідали про те, що відома акторка Ксенія Мішина показала жахливі умови проживання в Ізраїлі.

Також ми повідомляли про те, що популярна телезірка Ксенія Мішина розповіла про першу роботу свого сина.