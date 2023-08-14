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"Заради грошей": Ксенія Мішина показала, як вона зараз заробляє

14 серпня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ксенія Мішина показала, на чому вона зараз заробляє – українці розсекретили
Українська акторка Ксенія Мішина під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська акторка та головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина звернулася до публіки. Відома телезірка розповіла про запуск платформи, де можна навчитися заробляти гроші, та отримала чимало хейту від своїх підписників.

Відповідне відеозвернення з’явилося на сторінці Ксенії Мішиної в Instagram.

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Публікація Ксенії Мішиної

На сторінці української акторки з’явилося нове відео, де вона звернулася до своїх підписників. Ксенія розповіла про одну платформу та курс, де можна навчитися заробляти гроші. Акторка поділилася деталями цієї платформи та запросила підписників приєднуватися до неї.

"Перший день — урок про мислення та цілі, з якого ви навчитеся бути автором свого життя; другий день — лекція про професії, роботу та заробітки в діджиталі від топових експертів ринку з досвідом від 5 років; третій день — майстер-клас з онлайн-заробітку, розбір поточних трендів та відкриття навчальної платформи Moneymakers", — написала у своїй публікації Ксенія Мішина.

Публікація Ксенії Мішиної
Публікація української акторки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Серед підписників української акторки з’явилося багато думок стосовно цього відео. Тому під ним можна побачити різні коментарі, які почали залишати користувачі соціальної мережі Instagram.

  • Ксенія, Ви ж акторка… Чому вам не зробити курс, пов'язаний з акторською майстерністю? Чому діджитал?... Хай цим займаються професіональні школи
  • Так заради грошей від Ксенії реклама і процент, а інші працюватимуть. Бізнес — він є бізнес
  • Той момент, коли так задивилася на Ксюшу, що і не почула, про що вона говорила
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Кар’єра Ксенії Мішиної

Ще до початку повномасштабної війни Ксенія Мішина знімалася у багатьох серіалах, де вона грала різні ролі. Одного разу вона також брала участь у танцювальному шоу "Танці з зірками" та у романтичному телепроєкті "Холостячка", де вона була головною героїнею.

Ксения Мишина
Українська акторка Ксенія Мішина у романтичному шоу "Холостячка". Фото: скриншот з YouTube

Зараз вона активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, де демонструє, чим вона зараз займається. Серед публікацій Ксенії можна також помітити реклами.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина розсмішила публіку своїми фотографіями. 

Раніше ми розповідали про те, що телезірка Ксенія Мішина згадала цікавий досвід зі свого життя. 

Також ми повідомляли про те, що відома акторка Ксенія Мішина розповіла про те, чому вона опинилася в лікарні.

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