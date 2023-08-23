Ксенія Мішина в Ізраїлі показала, в яких жахливих умовах вона живе – немає слів

Українська акторка Ксенія Мішина на зйомках у Києві. Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Українська акторка та колишня головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина зараз перебуває за кордоном зі своїм сином. Відома телезірка показала, де вона оселилася, та поділилася своїми враженнями від поїздки до іншої країни.

Відповідними кадрами Ксенія Мішина поділилася в розділі Stories в Instagram.

Читайте також:

Поїздка за кордон

Українська телезірка поїхала разом зі своїм сином до Ізраїлю та одразу ж почала ділитися різними кадрами звідти. Судячи з кадрів Ксенії, на неї чекала не дуже гарна картина. Акторка зізналася, що їй було дуже важко винайняти квартиру, адже у районі, де вона хотіла оселитися, нічого майже не було.

Коли вона знайшла квартиру, вона одразу ж її забронювала, але все виявилося не таким, як вона очікувала. У Stories Ксенія показала, яку квартиру вона винайняла, та поділилася жахливими кадрами того, якою виявилася ця квартира.

Stories Ксенії Мішиної з Ізраїлю. Фото: скриншот з Instagram

У квартирі було дуже брудно, а на поличках на кухні взагалі був справжній безлад. На кадрах можна помітити пошарпані стіни, чуже волосся на підлозі, брудні столові прибори та купу мотлоху в шафах. Ксенія дуже засмутилася через те, що вона побачила.

Stories Ксенії Мішиної з Ізраїлю. Фото: скриншот з Instagram

Втім, не все виявилося таким поганим, адже до Ізраїлю Ксенія приїхала для того, щоб побачитися зі своєю прабабусею. Крім того, акторка побачилася і зі своєю мамою, яка нещодавно приїздила до Туреччини, щоб зустрітися зі своєю донькою.

Stories Ксенії Мішиної з Ізраїлю. Фото: скриншот з Instagram

Закордонні поїздки під час війни

Українська знаменитість завжди любила подорожувати різними країнами, але через важку ситуацію в країні вона трохи зупинилася. На початку повномасштабної війни в Україні відома акторка не думала виїжджати до інших країн.

Українська акторка Ксенія Мішина зі своїм сином Платоном у Києві. Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Втім, нещодавно Ксенія Мішина змінила своє рішення та почала їздити за кордон. Вона зізнається, що таким чином вона виховує свого маленького сина на ім’я Платон. За словами телезірки, так вона показує своїй дитині світ таким, яким він є.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина скинула одяг та пробіглася без нього.

Раніше ми розповідали про те, що телезірка Ксенія Мішина показала незвичні фото.

Також ми повідомляли про те, що відома акторка Ксенія Мішина потрапила до лікарні.