У 11-летнего сына Мишиной появилась первая работа — даже волосы покрасил

Украинская актриса Ксения Мишина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса и бывшая участница романтического проекта "Холостячка" Ксения Мишина дала откровенное интервью. Известная телезвезда показала, как ее 11-летний сын Платон поменял цвет волос, и объяснила, зачем он это сделал.

Интервью с Ксенией Мишиной можно увидеть на "Телеканале 1+1" в YouTube.

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Смена образа и первая работа сына актрисы

На интервью, которое Ксения Мишина дала каналу "1+1", можно увидеть смену образа ее 11-летнего сына Платона. Еще недавно у мальчика были русые волосы, а уже сейчас его можно увидеть в черном цвете. Но это не просто так.

Оказывается, сын украинской актрисы получил свою первую работу, из-за которой он и покрасил волосы. По словам Ксении Мишиной, Платона пригласили играть в одном сериале, где он превратится в крымского татарина по имени Фикрет.

Актриса Ксения Мишина со своим сыном Платоном в эфире "Сніданку з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

"Для этой роли нужно было немного покраситься, чтобы соответствовать роли, он крымский татарин, его зовут Фикрет. Там такая интересная история, он там хакер и тиктокер", — объяснила Ксения Мишина.

Сам мальчик признался, что сыграть эту роль ему удалось довольно легко, хотя, как утверждает сама актриса, раньше ее сын даже не думал об актерской карьере и не очень охотно посещал разные кастинги.

Украинская актриса Ксения Мишина со своим сыном в программе "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

"Мы как-то не ожидали, что такое в его жизни произойдет. Но ему очень нравится. Сначала он говорил: "Нет, нет. Это не мое. Я не хочу". Я несколько раз водила его на какие-то кастинги. Он говорил: "Нет". А тут сложилось все быстро и сразу сказали: "Давайте попробуем". Да, мы понимаем, что это первый опыт, но мы готовы нести за это ответственность, давайте будем заниматься, вот вам коуч. Потому что мы хотим попробовать мальчика", — отметила украинская телезвезда.

Фотосессия с сыном

Не так давно Ксения Мишина показала фотографию, которую она сделала вместе со своим сыном. На фотографии ее 11-летний сын Платон стоит в стильном наряде, а его мать присела возле него в коротком платье.

Публикация со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Но эту фотографию не сильно оценили подписчики актрисы, поэтому под ней появились негативные комментарии.

Падают просмотры, нужно продвигать аккаунт. Война — немодная тема, надо идти в с*кс. Ребенок, как декорация. Вот суть этой провокации

Она знает, что рядом с ней ребенок? Странный образ…

Ксения, как специально, хайпит на этом. То в губы сына целует, то вот такие фото. Это дело каждого, конечно. Но как-то оно на уровне ощущений кажется немного неуместным

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ксения Мишина рассказала о своей жизни в Израиле.

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