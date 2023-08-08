Ксенія Мішина показала неочікуваний вчинок – роздяглася та пробігла голою

Українська акторка Ксенія Мішина у шоу "Підкати від Левів на джипі". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка Ксенія Мішина шокувала публіку неочікуваними кадрами. Популярна телезірка зняла з себе топ та пробіглася вулицею без нижньої білизни, показавши всім те, що вона приховує під одягом.

Відповідними кадрами Ксенія Мішина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

На відео, яке з’явилося на сторінці акторки в соціальній мережі, можна побачити дещо неочікуване. Ксенія вирішила зняти з себе топ та побігти вулицею з абсолютно голим тілом зверху. При цьому, акторка рекламує один з магазинів одягу та розповідає про знижку від свого імені.

"У речах з INTERTOP ти завжди будеш топ. В @intertop.ua діє фінальний сейл зі знижками до -70%, а з промокодом "misha" для вас додатково -10%", — написала Ксенія Мішина.

Втім, підписники української акторки розділилися в своїх думках щодо нового відео. Тому під такими неочікуваними кадрами почали з’являтися різного роду коментарі, де люди стали висловлювати свою думку стосовно вчинку Ксенії Мішиної.

Жах… Навіщо ви це робите?

Що не зробиш за гроші

Війна і акторам на голову впливає!

Скільки має коштувати така реклама?

Мдаа ... Від кого, від кого, але від Мишиної не очікувала такої реклами

Неочікувано, але прикольно! Ксенія, так тримати! Людей треба дивувати, а то всі такі прісні! Зіграли просто суперово, що то означає "справжня актриса"! Молодець

Служба безпеки почала перевірку камер спостереження..))) а ті, хто відписався, — вам на сповідь

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Ксенія Мішина розповіла про те, що вона потрапила до лікарні.

Раніше ми розповідали про те, що українська телезірка Ксенія Мішина показала стрункі ноги.

Також ми повідомляли про те, що популярна акторка Ксенія Мішина показала чуттєве прощання зі своєю мамою.