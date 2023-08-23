Ксения Мишина в Израиле показала, в каких ужасных условиях она живет – нет слов

Украинская актриса Ксения Мишина на съемках в Киеве. Фото: Instagram Ксении Мишиной

Украинская актриса и бывшая главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина сейчас находится за границей со своим сыном. Известная телезвезда показала, где она поселилась, и поделилась своими впечатлениями от поездки в другую страну.

Соответствующими кадрами Ксения Мишина поделилась в разделе Stories в Instagram.

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Поездка за границу

Украинская телезвезда поехала вместе со своим сыном в Израиль и сразу начала делиться разными кадрами оттуда. Судя по кадрам Ксении, ее ждала не очень хорошая картина. Актриса призналась, что ей было очень тяжело снять квартиру, ведь в районе, где она хотела поселиться, ничего почти не было.

Когда она нашла квартиру, она сразу же забронировала ее, но все оказалось не таким, как она ожидала. В Stories Ксения показала, какую квартиру она сняла, и поделилась ужасными кадрами того, какой оказалась эта квартира.

Stories Ксении Мишиной из Израиля. Фото: скриншот из Instagram

В квартире было очень грязно, а на полочках на кухне вообще был настоящий беспорядок. На кадрах можно заметить потрепанные стены, чужие волосы на полу, грязные столовые приборы и кучу хлама в шкафах. Ксения очень расстроилась из-за того, что она увидела.

Stories Ксении Мишиной из Израиля. Фото: скриншот из Instagram

Впрочем, не все оказалось таким плохим, ведь в Израиль Ксения приехала для того, чтобы увидеться со своей прабабушкой. Кроме того, актриса увиделась и со своей мамой, которая недавно приезжала в Турцию, чтобы встретиться со своей дочерью.

Stories Ксении Мишиной из Израиля. Фото: скриншот из Instagram

Заграничные поездки во время войны

Украинская знаменитость всегда любила путешествовать по разным странам, но из-за тяжелой ситуации в стране она немного остановилась. В начале полномасштабной войны в Украине известная актриса не думала уезжать в другие страны.

Украинская актриса Ксения Мишина со своим сыном Платоном в Киеве. Фото: Instagram Ксении Мишиной

Впрочем, недавно Ксения Мишина изменила свое решение и начала ездить за границу. Она признается, что таким образом она воспитывает своего маленького сына по имени Платон. По словам телезвезды, так она показывает своему ребенку мир таким, какой он есть.

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