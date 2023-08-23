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Ксения Мишина из Израиля пожаловалась на ужасные условия проживания

23 августа 2023 11:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ксения Мишина в Израиле показала, в каких ужасных условиях она живет – нет слов
Украинская актриса Ксения Мишина на съемках в Киеве. Фото: Instagram Ксении Мишиной
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская актриса и бывшая главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина сейчас находится за границей со своим сыном. Известная телезвезда показала, где она поселилась, и поделилась своими впечатлениями от поездки в другую страну.

Соответствующими кадрами Ксения Мишина поделилась в разделе Stories в Instagram.

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Поездка за границу

Украинская телезвезда поехала вместе со своим сыном в Израиль и сразу начала делиться разными кадрами оттуда. Судя по кадрам Ксении, ее ждала не очень хорошая картина. Актриса призналась, что ей было очень тяжело снять квартиру, ведь в районе, где она хотела поселиться, ничего почти не было.

Когда она нашла квартиру, она сразу же забронировала ее, но все оказалось не таким, как она ожидала. В Stories Ксения показала, какую квартиру она сняла, и поделилась ужасными кадрами того, какой оказалась эта квартира.

Stories Ксении Мишиной
Stories Ксении Мишиной из Израиля. Фото: скриншот из Instagram

В квартире было очень грязно, а на полочках на кухне вообще был настоящий беспорядок. На кадрах можно заметить потрепанные стены, чужие волосы на полу, грязные столовые приборы и кучу хлама в шкафах. Ксения очень расстроилась из-за того, что она увидела.

Stories Ксении Мишиной
Stories Ксении Мишиной из Израиля. Фото: скриншот из Instagram

Впрочем, не все оказалось таким плохим, ведь в Израиль Ксения приехала для того, чтобы увидеться со своей прабабушкой. Кроме того, актриса увиделась и со своей мамой, которая недавно приезжала в Турцию, чтобы встретиться со своей дочерью.

Stories Ксении Мишиной
Stories Ксении Мишиной из Израиля. Фото: скриншот из Instagram

Заграничные поездки во время войны

Украинская знаменитость всегда любила путешествовать по разным странам, но из-за тяжелой ситуации в стране она немного остановилась. В начале полномасштабной войны в Украине известная актриса не думала уезжать в другие страны.

Ксения Мишина со своим сыном Платоном
Украинская актриса Ксения Мишина со своим сыном Платоном в Киеве. Фото: Instagram Ксении Мишиной

Впрочем, недавно Ксения Мишина изменила свое решение и начала ездить за границу. Она признается, что таким образом она воспитывает своего маленького сына по имени Платон. По словам телезвезды, так она показывает своему ребенку мир таким, какой он есть.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ксения Мишина сбросила одежду и пробежалась без нее.

Ранее мы рассказывали о том, что телезвезда Ксения Мишина показала непривычные фото.

Также мы сообщали о том, что известная актриса Ксения Мишина попала в больницу.

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