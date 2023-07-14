Цветы для красавицы: итальянец не устоял перед моделью Алиной Байковой

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Алина Байкова отправилась на отдых на Капри. Перед красавицей-украинкой не смог устоять один из итальянцев.

Байкова выложила соответствующие кадры в своем Instagram-stories.

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Модель Алина Байкова даже во время отпуска уделяет немало внимания спорту: делает гимнастику и бегает. Во время одной из тренировок на красавицу обратил внимание незнакомый итальянец. Звезда занималась на тренажерах напротив теннисного корта, когда неизвестный мужчина буквально взобрался к ней по стене на второй этаж, чтобы подарить букет цветов.

Поклонник подарил Алине Байковой цветы. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Поклонник подарил Алине Байковой цветы. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

"Это так мило, так романтично, я иду к вам!, — обратилась к поклоннику Алина, когда тот отправился к ней, чтобы передать букет из ярких цветов, — спасибо, моя любовь! Обожаю Италию!".

Позже красотка по дороге с тренировки добавила:

"Только на Капри ты вернешься из спортзала с цветами", — прокомментировала Байкова.

Модель Алина Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Традиционно Байкова порадовала поклонников фото с пляжа и философским постом:

"Последний вечер в ресторане был полон счастливой энергетики. Прекрасная музыка. Люди ели, танцевали, наслаждались жизнью. Все о чем я думала, как сильно соскучилась по чувству счастья, по тому, чтобы мои люди тоже могли снова чувствовать себя счастливыми. Странное чувство. Быть в красивом, счастливом месте, но не чувствовать себя так же", — написала Байкова, которая поддерживает Украину из каждого уголка мира, где бывает.

Напомним, Алина Байкова посетила красную дорожку Каннского фестиваля в футболке с месседжем, адресованным Путину. Огромные буквы составили фразу F*ck You Putin. Что в переводе с английского — "Путин, иди вслед за русским кораблем". Байкову попросили покинуть мероприятие.

Ранее модель Алина Байкова возмутилась поведением зарубежного коллеги. Модель Марианна Фонсека позировала на красной дорожке в Каннах с символом поддержки Украины, а позже поделилась обложкой российского журнала, для которого снималась.