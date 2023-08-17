Леся Никитюк обратилась к хейтерам – ведущая иронично высмеяла их

Украинская телеведущая Леся Никитюк в программе "єПитання". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась ко всем хейтерам очень интересным способом. Популярная ведущая иронично осудила всех анонимных хейтеров, рассказав интересную историю, и показала фотографию с черным конем.

Фото и обращение можно увидеть на официальной странице Леси Никитюк в Instagram.

Читайте также:

Публикация Леси Никитюк

Украинская телеведущая обратилась к анонимным хейтерам, которые пишут гневные слова в адрес разных звезд. Также она показала свои фотографии, где она стоит в черной стильной одежде возле лошади черного цвета в своем родном Хмельницком.

"Собрал как-то в аду главный черт людей со скрытыми профилями Instagram и спрашивает: "Кто что сделал?" Ногти_Львов_офишел говорит: "Я написал одной ведущей "Нового канала", что она страшная и у нее губы наколоты". Нижнее белье_XXL говорит: "Я написала одной певице, что у нее дочка толстая... и она петь не умеет". Касабланка_911 говорит: "А я написала одному волонтеру, что он брехло и чтобы занимался тем, чем он занимается до войны, и не лез в политику". Черт подумал и говорит: "Да побойтесь Бога", перекрестился и ушел!!!", — рассказала Леся Никитюк.

Публикация украинской телеведущей Леси Никитюк. Фото: Instagram Леси Никитюк

Среди комментариев пользователей сети и подписчиков телеведущей появились комплименты в адрес Леси Никитюк.

Леся, ты — душа Украины. Искренняя, откровенная, упрямая, яркая и родная. Не знаю людей, которые бы тебя не любили. Во всех обсуждениях: "А, Леська! Нет, ну это же Леська!" И все: "Ну да, молодец Леся, классная, классная... Урурур…"

Эти уложенные волосы вам очень подходят, именно в таком варианте мне нравится больше всего, это прекрасно, выглядите очень и очень красиво с такой прической

А по-моему, Леся Никитюк — самая красивая телеведущая Украины!! И моя землячка!

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Критика в адрес Леси Никитюк

В последнее время украинская телеведущая получает большое количество различных негативных комментариев по поводу своей внешности. Люди утверждают, что Леся очень изменилась из-за пластических операций, ведь она сейчас выглядит совсем иначе.

Украинская ведущая Леся Никитюк на презентации коллекции бренда Rikky Hype. Фото: Instagram Леси Никитюк

Напомним, мы писали о том, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в образе Барби.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская ведущая Леся Никитюк оконфузилась из-за своей рекламы.

Также мы сообщали о том, что популярная телеведущая Леся Никитюк призналась, делала ли она пластическую операцию.