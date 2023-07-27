Леся Нікітюк показала рекламу ОККО – ведуча отримала купу хейту

Ведуча "Хто зверху?" Леся Нікітюк у розважальному шоу Improv Live Show. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська телеведуча, ведуча шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк зганьбилася через свою рекламу. Українська ведуча показала рекламу відомої заправки ОККО, поділившись фото звідти, та отримала велику кількість критики від українців.

Відповідними фотографіями Леся Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Українська ведуча показала рекламу відомої мережі АЗК ОККО, зробивши там фотографії. На знімках Леся стоїть біля автомобілю у сукні, яка підкреслює її струнку фігуру, та тримає у руці стакан з кавою. А на одному з фото вона навіть заправляє свій елітний автомобіль.

"Ви сьогодні заправились? Бо я перевірю. До речі, пʼю цю каву за екватор проєкту "ОКО ЗА ОКО" та за гарні результати, яких ми з вами разом досягли! Адже вже зібрано 200 млн грн на зброю для ТрО! А це означає, що половина шляху пройдена", — підписала свої фотографії Леся Нікітюк.

Але користувачі мережі не дуже оцінили нову публікацію української ведучої, тому під фотографіями активно почали з’являтися невдоволені слова людей. Під фото підписники Лесі Нікітюк почали цькувати її за рекламу заправки.

Лесю, не ганьбися на цих заправках ОККО, псуєш собі карму

Лесюня, гроші не пахнуть? Блін, але в світі останніх подій і скандалів з ОККО....

Жахлива заправка! Після їхнього палива автівка стає на капремонт двигуна! Дуже прикро, що за гроші ви рекламуєте цю г*мнозаправку

Ти повна ід*отка… ОККО — російська заправка, і ось прильоти знову по містах.... Поки банили їх, поки спокій був

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк висміяла скандал навколо створення нового серіалу.

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