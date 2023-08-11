Леся Нікітюк показала, як вона змінилася – в мережі розкритикували

Українська ведуча Леся Нікітюк у Львові: Фото: instagram.com/p/CuT8zAgtvTX/?img_index=1

Одна з найпопулярніших українських телеведучих, ведуча шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк показала себе у колекції українського бренду. Відома телеведуча показала себе у костюмі білого кольору, показавши своє струнке тіло на камеру.

Відповідні фотографії Леся Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Публікація Лесі Нікітюк

Українська телеведуча показала себе на зйомках колекції бренду одягу Rikky Hype. На фотографіях Леся Нікітюк позує на камеру в топіку та спідниці білого кольору. Цей образ чітко виділяє струнку фігуру української телезірки.

При цьому, сам український бренд зазначив, що Леся є уособленням краси та впевненості. Бренд вирішив зробити масштабний розпродаж колекції, в якій була одягнена Леся Нікітюк.

"Леся Нікітюк обрана героїнею нашого останнього відео-кампейну не просто так. Вона — уособлення справжності, краси і впевненості. А також їй неймовірно пасують наші речі. На Лесі — спідниця та топ з літньої колекції, на яку ми з цієї ж хвилини оголошуємо масштабний sale!", — написали на сторінці українського бренду Rikky Hype.

Публікація української телеведучої Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі підписників українського телеведучої не змусили чекати на себе. У них люди почали висловлювати свою думку стосовно того, як за останній час змінилася Леся Нікітюк.

"Уособлення справжності". Трохи не відповідає дійсності, бо Леся навіщось себе переробляє і стає однією з тисяч "інста-дів"

І Леся красунечка, і одяг класний, от можна ж просто похвалити, а не злющі коменти писати, типу всі тут ідеальні

Де на цьому фотошопі справжність? Я поважаю і люблю Лесю, і не маю нічого проти процедур краси. Та не треба писати, що ця зовнішність вся справжня, не дуріть людей

Нехай краще носа собі вкоротить, а то губи на фоні довгого носа якось ще гірше виглядають

Леся Нікітюк — уособлення справжності, краси і впевненості — СУПЕР!

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Радикальна зміна зовнішності

Останнім часом українці помітили, що Леся Нікітюк зовсім перестала бути на себе схожою. Люди бачать в ній зміну як обличчя, так і фігури з гардеробом.

Українська ведуча Леся Нікітюк на прогулянці в Києві. Фотто: instagram.com/p/CufIEs8NR9v/?img_index=3

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала рекламу заправки ОККО.

Раніше ми розповідали про те, що українська ведуча Леся Нікітюк познущалася над скандальним серіалом.

Також ми повідомляли про те, що популярна телезірка Леся Нікітюк висловилася про чутки стосовно її особистого життя.