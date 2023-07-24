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Лесю Нікітюк звинуватили в рекламі бренду, який досі на російському ринку

24 липня 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Леся Нікітюк показала рекламу бренду KFC – українці звинуватили її
Українська телеведуча Леся Нікітюк під час інтерв'ю Олені Кравець. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Одна з найпопулярніших українських телеведучих, ведуча шоу "Хто зверху?" та "Ле МАРШРУТКА" Леся Нікітюк осоромилася через свою рекламу. Відома телеведуча показала рекламу мережі ресторанів KFC, яка й досі залишається на російському ринку, та отримала за це критику.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Лесі Нікітюк в соцмережі Instagram.

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Українська ведуча показала рекламу відомого бренду KFC, який користується великою популярністю серед людей. Вона розповіла про цікаві факти про Київ та показала дуже креативну рекламу. 

"Ловіть від мене ТОП-3 цікавих факти про Київ, які я дізналась цього літа! І не забувайте про ідеальне поєднання американських рецептів та українських продуктів від @kfc.ukraine", — написала під своїми кадрами українська телеведуча Леся Нікітюк.

Численні підписники відомої ведучої не стали залишатися осторонь, тому під її новою публікацією з’явилося багато коментарів. Користувачі мережі почали критикувати Лесю Нікітюк, нагадавши їй про те, що бренд не вийшов з російського ринку.

  • Як можна рекламувати компанію, яка в р*ші продовжує торгувати? Я в них принципово нічого не купую. Хоча колись любила
  • А KFC ще ж наче працює в р*ші, чи я помиляюсь? А тут їм реклама, та ще й українська, хм
  • Раніше Леся показувала своє життя, цікаві моменти з її роботи, а зараз що не пост, то одна реклама. А зовні стала схожа на утриманку
  • @lesia_nikituk, нащо ви рекламуєте прор*шистській бренд, який не пішов з ринку Росії?! @kfc.ukraine Ганьба!
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк
Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася, чи робила вона собі пластичну операцію. 

Раніше ми розповідали про те, що українська ведуча Леся Нікітюк прокоментувала чутки про своє особисте життя. 

Також ми повідомляли про те, що популярна ведуча Леся Нікітюк показала дуже болючі кадри.

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