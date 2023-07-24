Леся Нікітюк показала рекламу бренду KFC – українці звинуватили її

Українська телеведуча Леся Нікітюк під час інтерв'ю Олені Кравець. Фото: скриншот з YouTube

Одна з найпопулярніших українських телеведучих, ведуча шоу "Хто зверху?" та "Ле МАРШРУТКА" Леся Нікітюк осоромилася через свою рекламу. Відома телеведуча показала рекламу мережі ресторанів KFC, яка й досі залишається на російському ринку, та отримала за це критику.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Лесі Нікітюк в соцмережі Instagram.

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Українська ведуча показала рекламу відомого бренду KFC, який користується великою популярністю серед людей. Вона розповіла про цікаві факти про Київ та показала дуже креативну рекламу.

"Ловіть від мене ТОП-3 цікавих факти про Київ, які я дізналась цього літа! І не забувайте про ідеальне поєднання американських рецептів та українських продуктів від @kfc.ukraine", — написала під своїми кадрами українська телеведуча Леся Нікітюк.

Численні підписники відомої ведучої не стали залишатися осторонь, тому під її новою публікацією з’явилося багато коментарів. Користувачі мережі почали критикувати Лесю Нікітюк, нагадавши їй про те, що бренд не вийшов з російського ринку.

Як можна рекламувати компанію, яка в р*ші продовжує торгувати? Я в них принципово нічого не купую. Хоча колись любила

А KFC ще ж наче працює в р*ші, чи я помиляюсь? А тут їм реклама, та ще й українська, хм

Раніше Леся показувала своє життя, цікаві моменти з її роботи, а зараз що не пост, то одна реклама. А зовні стала схожа на утриманку

@lesia_nikituk, нащо ви рекламуєте прор*шистській бренд, який не пішов з ринку Росії?! @kfc.ukraine Ганьба!

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скриншот з Instagram

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