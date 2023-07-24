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Лесю Никитюк обвинили в рекламе бренда, который до сих пор на российском рынке

24 июля 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Леся Никитюк показала рекламу бренда KFC – украинцы обвинили ее
Украинская телеведущая Леся Никитюк во время интервью Елене Кравец. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Одна из самых популярных украинских телеведущих, ведущая шоу "Хто зверху?" и "Ле МАРШРУТКА" Леся Никитюк оконфузилась из-за своей рекламы. Известная телеведущая показала рекламу сети ресторанов KFC, которая до сих пор остается на российском рынке, и получила за это критику.

Соответствующее видео появилось на странице Леси Никитюк в соцсети Instagram.

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Украинская ведущая показала рекламу известного бренда KFC, который пользуется большой популярностью среди людей. Она рассказала об интересных фактах о Киеве и показала очень креативную рекламу.

"Ловите от меня ТОП-3 интересных факта о Киеве, которые я узнала этим летом! И не забывайте об идеальном сочетании американских рецептов и украинских продуктов от @kfc.ukraine", — написала под своими кадрами украинская телеведущая Леся Никитюк.

Многие подписчики известной ведущей не стали оставаться в стороне, поэтому под ее новой публикацией появилось много комментариев. Пользователи сети стали критиковать Лесю Никитюк, напомнив ей о том, что бренд не вышел из российского рынка.

  • Как можно рекламировать компанию, которая в р*ше продолжает торговать? Я у них принципиально ничего не покупаю. Хотя когда-то любила
  • А KFC еще как будто работает в р*ше, я ошибаюсь? А тут им реклама, да еще и украинская, хм
  • Раньше Леся показывала свою жизнь, интересные моменты по ее работе, а теперь как не пост, то одна реклама. А снаружи стала похожа на содержанку
  • @lesia_nikituk, зачем вы рекламируете прор*шистский бренд, не ушедший с рынка России?! @kfc.ukraine Позор!
Комментарии со страницы Леси Никитюк
Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Леси Никитюк
Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Леси Никитюк
Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Леси Никитюк
Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, делала ли она себе пластическую операцию.

Раньше мы рассказывали о том, что украинская ведущая Леся Никитюк прокомментировала слухи о своей личной жизни.

Также мы сообщали о том, что популярная ведущая Леся Никитюк показала очень болезненные кадры.

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