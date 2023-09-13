Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Самолет с Веркой Сердючкой на борту совершил экстренную посадку: в чем дело arrow

Самолет с Веркой Сердючкой на борту совершил экстренную посадку: в чем дело

13 сентября 2023 12:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Самолет с Веркой Сердючкой пришлось экстренно посадить – в чем дело
Артистка Верка Сердючка во время своего выступления в Нью-Йорке. Фото: Instagram Верки Сердчюки
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская артистка Верка Сердючка попала в неприятную ситуацию перед одним из концертов за границей. Оказывается, самолет, на борту которого находилась легендарная звезда, вынужден был совершить экстренную посадку по нескольким причинам.

Об этом Верка Сердючка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Подробности инцидента

Артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим именем Верка Сердючка, летел в США в концертный тур. Его ждал большой концерт в Нью-Йорке в самом большом зале Бруклина — King's Theatre, но он оказался на грани срыва.

Дело в том, что борт, на котором находилась Верка Сердючка с командой, экстренно сел в Коннектикуте. Сначала самолет не мог приземлиться из-за того, что в аэропорту была большая загруженность, а затем из-за испортившейся погоды.

Верка Сердючка со своей мамой в Ливерпуле
Украинская звезда Верка Сердючка со своей "мамой" в Ливерпуле. Фото: Instagram Верки Сердючки

Начался сильный дождь с грозой, из-за чего самолет пришлось посадить в другом городе. Поэтому Андрей Данилко решил ехать на автомобиле, чтобы не сорвать свой концерт, но и это не прошло просто так. Дело в том, что по правилам аэропорта пассажирам не выдают их багаж во время грозы.

Поэтому команде пришлось ждать, пока погода не улучшится. Но времени почти не оставалось, поэтому было принято решение ехать на такси, хотя это было так дорого.

"Зрители терпеливо ждали, но часовая задержка того стоила — Верка и мама устроили настоящий разрыв. Вместе с артистами пели, танцевали и посылали Путина в известном направлении абсолютно все, даже Эд Стейнберг, друг и режиссер ранних клипов Мадонны. Он впервые увидел live Сердючки и был искренне поражен уровнем перформанса", — отметила Верка Сердючка.

Публикация Верки Сердючки
Публикация Верки Сердючки с подробностями инцидента. Фото: скриншот из Instagram

Тур за границей

Весной должен был состояться концертный тур по Америке Верки Сердючки, но из-за того, что Андрей Данилко не успел сделать документы всей своей команде, у них возникли проблемы с выездом за границу. Поэтому артист очень переживал за риск срыва выступлений.

"Мы четыре дня на чемоданах просидели! Большой тур анонсировали еще год назад, когда были другие правила выезда. В стране война, а у нас в коллективе 26 человек. Мы просто не успели физически сделать всем новые документы. Я очень переживаю из-за этого. Но я знаю точно, это не отмена, а перенос, концерты состоятся уже этой осенью!", — говорил весной Андрей Данилко.

Впрочем, сейчас Верка Сердючка активно ездит по Америке и радует своих поклонников легендарными и новыми песнями.

Напомним, мы писали о том, что украинская звезда Верка Сердючка выступила на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Ранее мы рассказывали о том, что артист Андрей Данилко вспомнил, как его пытались "обработать" в России.

Также мы сообщали о том, что исполнитель Андрей Данилко упомянул, как он впервые услышал фамилию Путина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Украина поставит Россию на место", — Яременко

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз