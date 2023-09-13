Самолет с Веркой Сердючкой пришлось экстренно посадить – в чем дело

Артистка Верка Сердючка во время своего выступления в Нью-Йорке. Фото: Instagram Верки Сердчюки

Украинская артистка Верка Сердючка попала в неприятную ситуацию перед одним из концертов за границей. Оказывается, самолет, на борту которого находилась легендарная звезда, вынужден был совершить экстренную посадку по нескольким причинам.

Об этом Верка Сердючка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

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Подробности инцидента

Артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим именем Верка Сердючка, летел в США в концертный тур. Его ждал большой концерт в Нью-Йорке в самом большом зале Бруклина — King's Theatre, но он оказался на грани срыва.

Дело в том, что борт, на котором находилась Верка Сердючка с командой, экстренно сел в Коннектикуте. Сначала самолет не мог приземлиться из-за того, что в аэропорту была большая загруженность, а затем из-за испортившейся погоды.

Украинская звезда Верка Сердючка со своей "мамой" в Ливерпуле. Фото: Instagram Верки Сердючки

Начался сильный дождь с грозой, из-за чего самолет пришлось посадить в другом городе. Поэтому Андрей Данилко решил ехать на автомобиле, чтобы не сорвать свой концерт, но и это не прошло просто так. Дело в том, что по правилам аэропорта пассажирам не выдают их багаж во время грозы.

Поэтому команде пришлось ждать, пока погода не улучшится. Но времени почти не оставалось, поэтому было принято решение ехать на такси, хотя это было так дорого.

"Зрители терпеливо ждали, но часовая задержка того стоила — Верка и мама устроили настоящий разрыв. Вместе с артистами пели, танцевали и посылали Путина в известном направлении абсолютно все, даже Эд Стейнберг, друг и режиссер ранних клипов Мадонны. Он впервые увидел live Сердючки и был искренне поражен уровнем перформанса", — отметила Верка Сердючка.

Публикация Верки Сердючки с подробностями инцидента. Фото: скриншот из Instagram

Тур за границей

Весной должен был состояться концертный тур по Америке Верки Сердючки, но из-за того, что Андрей Данилко не успел сделать документы всей своей команде, у них возникли проблемы с выездом за границу. Поэтому артист очень переживал за риск срыва выступлений.

"Мы четыре дня на чемоданах просидели! Большой тур анонсировали еще год назад, когда были другие правила выезда. В стране война, а у нас в коллективе 26 человек. Мы просто не успели физически сделать всем новые документы. Я очень переживаю из-за этого. Но я знаю точно, это не отмена, а перенос, концерты состоятся уже этой осенью!", — говорил весной Андрей Данилко.

Впрочем, сейчас Верка Сердючка активно ездит по Америке и радует своих поклонников легендарными и новыми песнями.

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