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"Лицемірна брехуха": Настя Каменських отримала потужного "ляпаса" від українців

28 червня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Каменських показала підтримку воїнів ЗСУ – українці не промовчали
Українська співачка Настя Каменських в своєму кліпі на пісню "Душа". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка та дружина відомого репера, продюсера та актора Потапа Настя Каменських показала, як вона розважається. Відома виконавиця показала, як вона звільняється від негативу під час війни, та отримала критику за своє інтерв’ю з Машею Єфросиніною.

Відповідну публікацію Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Українська артистка розповіла, куди вона направляє всю негативну енергію, яка накопичилася в ній під час війни. Вона показала фото з майстерні, де вона змогла це зробити, та розповіла про те, як вона відвідала українських військових у шпиталі.

"У військовому шпиталі в Кременчуці мала ще одну можливість на декілька хвилин помедитувати творчістю і зазирнути у майстерню, де реабілітуються наші захисники. Там я виготовила маленьку глиняну тарілочку, яка разом з роботами наших героїв із військового шпиталю відправиться на особливий благодійний аукціон у місто Прага", — написала Настя Каменських.

Підписники української співачки не пройшли повз та нагадали їй про її інтерв’ю, яке вона нещодавно давала ведучій Маші Єфросиніній. Тому під публікацією почали з’являтися численні коментарі, де люди стали критикувати Настю Каменських.

  • Як же гидко зараз на неї дивитись. Актріса
  • Яка ти гидотна, лицемірна брехуха. Думаєш, тобі так зійде з рук вся х*рня, яку ти робила у рашці після 2014? Люди все памʼятають. Надіюсь, твій потапчик знов просунув комусь. "Щасливе подружжя бл"
  • Подивився інтервʼю, це повна ж*па
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Настя Каменських показала, як вона обіймалася з захисницями під час свого концерту.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Настя Каменських показала фрагмент свого інтерв’ю з Машею Єфросиніною.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Настя Каменських прокоментувала скандальну пісню свого чоловіка Потапа.

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