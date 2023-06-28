Настя Каменских показала поддержку воинов ВСУ – украинцы не промолчали

"Лицемерная лгунья": Настя Каменских получила мощную "оплеуху" от украинцев
Украинская певица и жена известного рэпера, продюсера и актера Потапа Настя Каменских показала, как она развлекается. Известная исполнительница показала, как она освобождается от негатива во время войны, и получила критику за свое интервью с Машей Ефросининой.
Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram.
Украинская артистка рассказала, куда она направляет всю отрицательную энергию, накопившуюся в ней во время войны. Она показала фото из мастерской, где она смогла это сделать, и рассказала о том, как она посетила украинских военных в госпитале.
"В военном госпитале в Кременчуге имела еще одну возможность на несколько минут помедитировать творчеством и заглянуть в мастерскую, где реабилитируются наши защитники. Там я изготовила маленькую глиняную тарелочку, которая вместе с работами наших героев из военного госпиталя отправится на особый благотворительный аукцион в город Прага", — написала Настя Каменских.
Подписчики украинской певицы не прошли мимо и напомнили ей о ее интервью, которое она недавно давала ведущей Маше Ефросининой. Поэтому под публикацией начали появляться многочисленные комментарии, где люди стали критиковать Настю Каменских.
- Как противно сейчас на нее смотреть. Актриса
- Какая ты отвратительная, лицемерная лгунья. Думаешь, тебе так сойдет с рук вся х*рня, которую ты делала в рашке после 2014 года? Люди все помнят. Надеюсь, твой потапчик снова просунул кому-то. "Счастливые супруги бл"
- Посмотрел интервью, это полная ж*па
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Настя Каменских показала, как она обнималась с защитницами во время концерта.
Ранее мы рассказывали, что певица Настя Каменских показала фрагмент своего интервью с Машей Ефросининой.
Также мы сообщали о том, что известная артистка Настя Каменских прокомментировала скандальную песню своего мужа Потапа.