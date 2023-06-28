Настя Каменских показала поддержку воинов ВСУ – украинцы не промолчали

Украинская певица Настя Каменских в своем клипе на песню "Душа". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и жена известного рэпера, продюсера и актера Потапа Настя Каменских показала, как она развлекается. Известная исполнительница показала, как она освобождается от негатива во время войны, и получила критику за свое интервью с Машей Ефросининой.

Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram.

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Украинская артистка рассказала, куда она направляет всю отрицательную энергию, накопившуюся в ней во время войны. Она показала фото из мастерской, где она смогла это сделать, и рассказала о том, как она посетила украинских военных в госпитале.

"В военном госпитале в Кременчуге имела еще одну возможность на несколько минут помедитировать творчеством и заглянуть в мастерскую, где реабилитируются наши защитники. Там я изготовила маленькую глиняную тарелочку, которая вместе с работами наших героев из военного госпиталя отправится на особый благотворительный аукцион в город Прага", — написала Настя Каменских.

Подписчики украинской певицы не прошли мимо и напомнили ей о ее интервью, которое она недавно давала ведущей Маше Ефросининой. Поэтому под публикацией начали появляться многочисленные комментарии, где люди стали критиковать Настю Каменских.

Как противно сейчас на нее смотреть. Актриса

Какая ты отвратительная, лицемерная лгунья. Думаешь, тебе так сойдет с рук вся х*рня, которую ты делала в рашке после 2014 года? Люди все помнят. Надеюсь, твой потапчик снова просунул кому-то. "Счастливые супруги бл"

Посмотрел интервью, это полная ж*па

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Настя Каменских показала, как она обнималась с защитницами во время концерта.

Ранее мы рассказывали, что певица Настя Каменских показала фрагмент своего интервью с Машей Ефросининой.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Настя Каменских прокомментировала скандальную песню своего мужа Потапа.