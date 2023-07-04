Настя Каменских получила массу хейта за интервью – украинцы начали ненавидеть ее

"Лицемерие, отвратительно": Настя Каменских вызвала ненависть у украинцев
Популярная украинская певица и жена рэпера и продюсера Потапа Настя Каменских подняла тему лета. Известная исполнительница заявила, что летом необходимо находиться на одной волне с природой, а пользователи сети напомнили ей о ее интервью.
Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram.
Украинская исполнительница недавно дала откровенное интервью ведущей Маше Ефросининой, где высказалась о своей жизни во время войны и о своем муже, известном рэпере и продюсере Потапе. Впрочем, это довольно эмоциональное интервью не оценили украинцы, которые до сих пор припоминают ей это.
Но Настя Каменских не очень переживает из-за этого, а продолжает активно публиковать разные сообщения в социальной сети Instagram. На этот раз она показала лицо крупным планом и заявила, как важно летом быть на одной волне с природой.
"Летом так просто быть на одной волне с природой. Это как отдельная маленькая жизнь, а сейчас мы уже знаем, что ее не стоит откладывать завтра", — написала Настя Каменских.
Но пользователи сети сразу же начали осуждать украинскую певицу, вспоминая ее интервью. Подписчики Насти Каменских начали критиковать ее за то, что она говорила во время интервью, и оставлять много комментариев под новой фотографией.
- Все такое неискреннее, выжатое, наигранное. И эти ,,зай, котик,,.. Не смогла досмотреть, ужас
- Настя, что ты употребляла перед интервью???? Была одной из моих любимых певиц и здесь такой фейс палм ((((( Никогда не думала, что так начну ненавидеть тебя
- Лицемерие высочайшего уровня. Отвратительно выглядит
- Это было не интервью. Это был моноспектакль. Артистка не справилась с ролью. Ей не поверили
Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Настя Каменских рассказала, как она избавляется от негатива.
Ранее мы рассказывали о том, что на интервью популярной артистки Насти Каменских появилось много пародий.
Также мы сообщали, что украинская исполнительница Настя Каменских показала, как она посетила военный госпиталь.