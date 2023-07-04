Настя Каменских получила массу хейта за интервью – украинцы начали ненавидеть ее

Украинская певица Настя Каменских во время своего выступления на радиостанции. Фото: скриншот с YouTube

Популярная украинская певица и жена рэпера и продюсера Потапа Настя Каменских подняла тему лета. Известная исполнительница заявила, что летом необходимо находиться на одной волне с природой, а пользователи сети напомнили ей о ее интервью.

Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram.

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Украинская исполнительница недавно дала откровенное интервью ведущей Маше Ефросининой, где высказалась о своей жизни во время войны и о своем муже, известном рэпере и продюсере Потапе. Впрочем, это довольно эмоциональное интервью не оценили украинцы, которые до сих пор припоминают ей это.

Но Настя Каменских не очень переживает из-за этого, а продолжает активно публиковать разные сообщения в социальной сети Instagram. На этот раз она показала лицо крупным планом и заявила, как важно летом быть на одной волне с природой.

"Летом так просто быть на одной волне с природой. Это как отдельная маленькая жизнь, а сейчас мы уже знаем, что ее не стоит откладывать завтра", — написала Настя Каменских.

Но пользователи сети сразу же начали осуждать украинскую певицу, вспоминая ее интервью. Подписчики Насти Каменских начали критиковать ее за то, что она говорила во время интервью, и оставлять много комментариев под новой фотографией.

Все такое неискреннее, выжатое, наигранное. И эти ,,зай, котик,,.. Не смогла досмотреть, ужас

Настя, что ты употребляла перед интервью???? Была одной из моих любимых певиц и здесь такой фейс палм ((((( Никогда не думала, что так начну ненавидеть тебя

Лицемерие высочайшего уровня. Отвратительно выглядит

Это было не интервью. Это был моноспектакль. Артистка не справилась с ролью. Ей не поверили

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Настя Каменских рассказала, как она избавляется от негатива.

Ранее мы рассказывали о том, что на интервью популярной артистки Насти Каменских появилось много пародий.

Также мы сообщали, что украинская исполнительница Настя Каменских показала, как она посетила военный госпиталь.