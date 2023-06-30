Настя Каменських порушила тему Конституції – українці засудили співачку

Українська співачка Настя Каменських під час свого виступу на концерті в Луцьку. Фото: instagram.com/p/Ct9htVsoeiS/?hl=ru

Одна з найпопулярніших українських артисток та дружина Потапа Настя Каменських висловилася про Конституцію України. Відома співачка розповіла про те, що українці мають завдяки цьому документу, та отримала критику від своєї аудиторії.

Відповідну публікацію Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Українська артистка заявила про те, що завдяки Конституції український народ має свободу слова та вільний розвиток. Також Настя Каменських зазначила, що українці змогли довести всьому світові те, що вони є непохитним та сильним народом.

"Завдяки Конституції ми маємо право на свободу слова, на вільний розвиток нашої культури та мистецтва. Вона гарантує нам права та свободи, які ми цінуємо та захищаємо. Вона символізує нашу незалежність, нашу волю та нашу єдність. День Конституції України сьогодні наповнений гордістю. Адже ми вже, безсумнівно, продемонстрували світу, що Україна — це нація непохитної віри, сили та незламності", — написала Настя Каменських.

Люди, які побачили цю публікацію на сторінці артистки в соціальній мережі Instagram, вирішили не проходити повз неї, а почати обговорювати. Зокрема, люди почали коментувати діяльність Насті Каменських в минулому та в теперішньому.

Людина, яка буде далі прославляти культуру країни-агресорки, пише про конституцію! Патріотка ср*на!

Яка свобода слова? Де ваш чоловік?? Ви не щира! Скиглила на інтервʼю! Зая, котя. Як їй важко! Хайпитесь, а чоловік — зрадник!!!

Перестань себе виставляти. Зроби щось для України. Чоловік — втікач, а ти любуєшся собою.

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що в мережі з’явилися відео-пародії на інтерв’ю Насті Каменських у Маші Єфросиніної.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Настя Каменських показала, як вона обіймалася із захисницями на своєму концерті.

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Настя Каменських прокоментувала скандал з її чоловіком Потапом.