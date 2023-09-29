Лободу осудили за русскую песню — сразу на двух стульях

Украинская певица Светлана Лобода во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Светлана Лобода, которая жила и работала в России, но вернулась на родину, анонсировала ремикс новой песни. Известная артистка показала себя на новом видео и представила фрагмент трека, написанный на русском языке в ремиксе.

Соответствующим видеороликом Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.

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Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась фрагментом видео под песню "Девочка" в ремиксе. На ролике популярная артистка сидит в кустах в длинной юбке и откровенном топике красного цвета, из-за чего можно увидеть ее фигуру.

"Лучший момент, чтобы сказать "я люблю тебя", — сейчас. Время проходит, жизнь непредсказуема, а любовь — бесконечна", — коротко подписала свое новое видео украинская певица Светлана Лобода.

Публикация со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Реакция подписчиков

Пользователи сети Instagram, подписанные на страницу украинской певицы, не проигнорировали ее новую публикацию. В частности, люди в комментариях сразу же обратили внимание на язык, на котором поет Светлана Лобода, и начали критиковать ее за это, но есть и те, кто оставил хороший отзыв.

Песня на русском, чтобы на двух стульях сидеть одновременно. Плохая идея

А чего на русском, так где же ваш патриотизм??? Или на родном языке вас никто не слушает?

Всегда нравилась, как певица, как красивая девушка, но песни на русском невозможно слушать!!!

Мне Светлана нравится, как певица, как женщина, на каком бы языке она ни пела. Всегда слушала, любовалась и буду слушать. И очень неприятно читать агрессивные комментарии с обеих сторон. Вроде бы человек напишет что-то смелое, и мир изменится. Сами изменитесь, и тогда мир изменится. Всем мира и добра

Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Светлана Лобода о войне в Украине

Известная артистка призналась, что полномасштабная война в Украине сделала ее настоящей патриоткой своей страны, ведь в молодые годы она жила в Киевской области. Она отметила, что до начала вторжения она отнюдь не считала себя патриоткой Украины, но сейчас все изменилось.

Также Светлана Лобода призналась, что активно помогает родному Ирпеню восстанавливаться после того, как его захватили россияне. Она рассказала о нескольких этапах строительных работ.

"Первый этап строительных работ для восстановления трех жилых домов был завершен уже в ноябре. На данный момент запущена вторая и самая активная фаза восстановления домов в городе Ирпень, которая продлится до февраля 2023 года, с целью завершить начатый процесс, а также помочь обрести крышу над головой еще большему количеству ирпенчан", — объяснила Светлана Лобода.

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