Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Макс Барских показал четкое нежелание связываться с "молчуном" Валерием Меладзе arrow

Макс Барских показал четкое нежелание связываться с "молчуном" Валерием Меладзе

19 июля 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Макс Барских отказался выступать с Валерием Меладзе – официальное заявление
Украинский артист Макс Барских в своем клипе на песню "5 Missing Calls". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский исполнитель и композитор Макс Барских обратился к своим поклонникам с новостью. Известный артист отметил, что он не будет выступать на фестивале в Кишиневе из-за того, что организаторы не изменили список исполнителей.

Соответствующее обращение Макс Барских разместил на своей странице в Instagram.

Читайте также:

В конце лета в столице Молдовы, городе Кишиневе, состоится масштабный фестиваль, на котором будут выступать разные артисты. В список таких артистов вошел и певец Валерий Меладзе, который ни слова не сказал о войне в Украине.

Валерий Меладзе
Известный певец Валерий Меладзе в своем клипе на песню "Полюбил". Фото: скриншот с YouTube

Узнав об этом, Макс Барских сразу же попросил организаторов фестиваля изменить список исполнителей, заявив, что он не хочет выступать на одной сцене с Валерием Меладзе. Впрочем, они не сделали этого, потому артист заявил, что он не будет выступать на фестивале.

"Друзья, сообщаю, что не буду выступать в этом году на фестивале Summer Fest в Кишиневе. Организаторы мероприятия не смогли выполнить обещание относительно изменений участников в лайн-апе. Поэтому, к сожалению, моя встреча с молдавскими поклонниками этим летом не состоится. Следите за анонсами концертов на моих официальных страницах. До встречи в рамках международного тура Bestseller!", — написал Макс Барских.

Подписчики украинского исполнителя решили оставить свои комментарии под этой публикацией.

  • Пусть и дальше слушают молчунов. Ты супер правильно сделал
  • Досадно, что люди так бессердечны и не понимают нашу боль. Но есть люди, которые, как обезьяны, ничего. С такими соотечественниками нам не по пути. Карма — она такая, что-нибудь случится с ними, а всем будет все равно
  • Пора делать каминг-аут на всю страну, а не только в клипах! Ты еще и песни воруешь
Комментарии со страницы Макса Барских
Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Макса Барских
Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Макса Барских
Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певец Макс Барских перевел свой популярный хит на украинский язык.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский исполнитель Макс Барских сообщил о своих концертах во время войны.

Также мы сообщали, что известный артист Макс Барских показал, как в Казахстане поддерживают украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз