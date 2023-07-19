Макс Барских отказался выступать с Валерием Меладзе – официальное заявление

Украинский артист Макс Барских в своем клипе на песню "5 Missing Calls". Фото: скриншот с YouTube

Украинский исполнитель и композитор Макс Барских обратился к своим поклонникам с новостью. Известный артист отметил, что он не будет выступать на фестивале в Кишиневе из-за того, что организаторы не изменили список исполнителей.

Соответствующее обращение Макс Барских разместил на своей странице в Instagram.

Читайте также:

В конце лета в столице Молдовы, городе Кишиневе, состоится масштабный фестиваль, на котором будут выступать разные артисты. В список таких артистов вошел и певец Валерий Меладзе, который ни слова не сказал о войне в Украине.

Известный певец Валерий Меладзе в своем клипе на песню "Полюбил". Фото: скриншот с YouTube

Узнав об этом, Макс Барских сразу же попросил организаторов фестиваля изменить список исполнителей, заявив, что он не хочет выступать на одной сцене с Валерием Меладзе. Впрочем, они не сделали этого, потому артист заявил, что он не будет выступать на фестивале.

"Друзья, сообщаю, что не буду выступать в этом году на фестивале Summer Fest в Кишиневе. Организаторы мероприятия не смогли выполнить обещание относительно изменений участников в лайн-апе. Поэтому, к сожалению, моя встреча с молдавскими поклонниками этим летом не состоится. Следите за анонсами концертов на моих официальных страницах. До встречи в рамках международного тура Bestseller!", — написал Макс Барских.

Подписчики украинского исполнителя решили оставить свои комментарии под этой публикацией.

Пусть и дальше слушают молчунов. Ты супер правильно сделал

Досадно, что люди так бессердечны и не понимают нашу боль. Но есть люди, которые, как обезьяны, ничего. С такими соотечественниками нам не по пути. Карма — она такая, что-нибудь случится с ними, а всем будет все равно

Пора делать каминг-аут на всю страну, а не только в клипах! Ты еще и песни воруешь

Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певец Макс Барских перевел свой популярный хит на украинский язык.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский исполнитель Макс Барских сообщил о своих концертах во время войны.

Также мы сообщали, что известный артист Макс Барских показал, как в Казахстане поддерживают украинцев.