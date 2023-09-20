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Макс Барских рассказал о сотрудничестве с Аланом Бадоевым

20 сентября 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Нравится ли Максу Барских работать с Аланом Бадоевым – артист честно признался
Певец Макс Барских во время выступления на радиостанции "Наше Радио". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский певец Макс Барских дал интервью, в котором рассказал о своей творческой жизни. В частности, известный исполнитель честно высказался о своем сотрудничестве с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым, с которым он работает уже очень давно.

Интервью с Максом Барских разместили на портале Insider.

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Сотрудничество с Аланом Бадоевым

Известный артист признался, что главным секретом хорошего сотрудничества является взаимопонимание и умение слушать даже в самые тяжелые моменты. Впрочем, этому Макс и Алан научились лишь со временем, ведь в начале между ними этого совсем не было.

Украинский певец поблагодарил своего продюсера за то, что он является "глазами" его музыки и умеет замечать то, что не замечают другие. Макс Барских считает, что у них идеальная команда.

Макс Барских
Украинский певец Макс Барских на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

"Главный секрет заключается в понимании друг друга, умении слушать и прислушиваться даже в моменты, когда готовы убить друг друга! Но это пришло со временем. Я невероятно благодарен судьбе за свою команду во главе с Аланом, потому что он — глаза моей музыки.Так, как он, ее не видит никто. У нас идеальная команда!",  честно признается Макс Барских.

Известный исполнитель объяснил, в каких условиях создаются его хиты с Аланом Бадоевым. По словам артиста, они могут выпить немного и под музыку начинать писать вместе. Сначала они работают над развитием и дополнением, а потом уже реализуют.

Макс Барских и Алан Бадоев
Певец Макс Барских и продюсер Алан Бадоев в клипе на песню "Can't get you out of my head". Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, не всегда у них идеальные отношения, у них могут возникать споры на съемочной площадке, когда все уже устали.

"Мы можем собраться, выпить бокал шампанского, включить музыку и просто начать брейнштормить. Если это именно та идея и отзывается во мне, мы ее развиваем, договоряем, меняем… И впоследствии переходим к реализации. Касательно творческих споров, они случаются в каждой команде. В нашем случае это чаще происходит на съемочной площадке, когда все устали", — говорит украинский певец.

Макс Барских
Известный артист Макс Барских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Серьезный конфликт между Бадоевым и Барским

Недавно украинский артист вспоминал самую серьезную ссору с продюсером. Он рассказал, как когда-то Алан Бадоев хотел, чтобы он был в женском платье в одной сцене клипа на песню "Хочу танцевать". Макс отказал, из-за чего Алан обиделся на него и не хотел дальше снимать клип.

"Однажды на съемках клипа "Хочу танцевать", там было много образов. И один из образов, по замыслу Алана, что я должен быть в женском платье... Он придумал себе идею, а я понял, что это слишком, у нас люди не готовы к этому... Мы так сильно поссорились, что он хотел отменять съемку", — вспомнил Макс Барских.

Напомним, мы писали о том, что певец Макс Барских представил свой первый украиноязычный альбом.

Ранее мы рассказывали, что украинский исполнитель Макс Барских представил новый трек.

Также мы сообщали, что известный артист Макс Барских показал стальной пресс.

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