Нравится ли Максу Барских работать с Аланом Бадоевым – артист честно признался

Певец Макс Барских во время выступления на радиостанции "Наше Радио". Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец Макс Барских дал интервью, в котором рассказал о своей творческой жизни. В частности, известный исполнитель честно высказался о своем сотрудничестве с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым, с которым он работает уже очень давно.

Интервью с Максом Барских разместили на портале Insider.

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Сотрудничество с Аланом Бадоевым

Известный артист признался, что главным секретом хорошего сотрудничества является взаимопонимание и умение слушать даже в самые тяжелые моменты. Впрочем, этому Макс и Алан научились лишь со временем, ведь в начале между ними этого совсем не было.

Украинский певец поблагодарил своего продюсера за то, что он является "глазами" его музыки и умеет замечать то, что не замечают другие. Макс Барских считает, что у них идеальная команда.

Украинский певец Макс Барских на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

"Главный секрет заключается в понимании друг друга, умении слушать и прислушиваться даже в моменты, когда готовы убить друг друга! Но это пришло со временем. Я невероятно благодарен судьбе за свою команду во главе с Аланом, потому что он — глаза моей музыки.Так, как он, ее не видит никто. У нас идеальная команда!", — честно признается Макс Барских.

Известный исполнитель объяснил, в каких условиях создаются его хиты с Аланом Бадоевым. По словам артиста, они могут выпить немного и под музыку начинать писать вместе. Сначала они работают над развитием и дополнением, а потом уже реализуют.

Певец Макс Барских и продюсер Алан Бадоев в клипе на песню "Can't get you out of my head". Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, не всегда у них идеальные отношения, у них могут возникать споры на съемочной площадке, когда все уже устали.

"Мы можем собраться, выпить бокал шампанского, включить музыку и просто начать брейнштормить. Если это именно та идея и отзывается во мне, мы ее развиваем, договоряем, меняем… И впоследствии переходим к реализации. Касательно творческих споров, они случаются в каждой команде. В нашем случае это чаще происходит на съемочной площадке, когда все устали", — говорит украинский певец.

Известный артист Макс Барских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Серьезный конфликт между Бадоевым и Барским

Недавно украинский артист вспоминал самую серьезную ссору с продюсером. Он рассказал, как когда-то Алан Бадоев хотел, чтобы он был в женском платье в одной сцене клипа на песню "Хочу танцевать". Макс отказал, из-за чего Алан обиделся на него и не хотел дальше снимать клип.

"Однажды на съемках клипа "Хочу танцевать", там было много образов. И один из образов, по замыслу Алана, что я должен быть в женском платье... Он придумал себе идею, а я понял, что это слишком, у нас люди не готовы к этому... Мы так сильно поссорились, что он хотел отменять съемку", — вспомнил Макс Барских.

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