Макс Барских откровенно рассказал о переводе своих песен – сначала не хотел

Украинский певец Макс Барских в клипе на новую песню "Зорепад". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель, автор песен и композитор Макс Барских высказался об украинизации собственного творчества. В частности, популярный артист рассказал о переводе своих русскоязычных треков на украинский во время полномасштабной войны.

Откровенное интервью Макс Барских дал порталу Insider.

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Украинизация творчества

Певец презентовал новый украиноязычный альбом "Зорепад", в честь чего дал интервью касательно своей карьеры. В частности, он рассказал о том, что он думал о переводе своих хитов на украинский язык до и во время войны.

"Если еще полгода назад мне казалось совершенно бессмысленным переводить свои давние хиты, то теперь я понимаю, что треки с правильным переводом не только зазвучали благозвучнее, они приобрели новые смыслы, гораздо более интересные, чем были в оригинале", — признается Макс Барских.

Украинский певец Макс Барских в интервью. Фото: Insider

Также исполнитель отметил, что в последнее время его аудитория сильно изменилась. По словам Макса, многие перестали его слушать, но есть и те, кто, наоборот, начал это делать. А что касается критики, то певец утверждает, что без нее было бы скучно.

"За последний год моя аудитория изменилась очень сильно. Многие ушли, особенно после моих обращений в начале войны, произошла определенная фильтрация и, честно говоря, я этому рад. С другой стороны, я замечаю немало украинцев, которые начали слушать мою музыку после перехода на украинский. Именно поэтому я и моя команда решили полностью отказаться от русскоязычных песен. Что касается хейта, я не принимаю его близко к сердцу. Без диванных критиканов было бы скучно жить!", — объяснил украинский артист.

Публикация Макса Барских по отношению к интервью. Фото: скриншот из Instagram

Карьера до и во время войны

До полномасштабного вторжения украинский певец разговаривал и писал песни на русском языке, но с началом войны постепенно начал переходить на украинский. Он перевел свои хиты и выпустил первый чисто украиноязычный альбом под названием "Зорепад".

Туда вошли как новые песни, так и знаменитые хиты, которые Макс Барских во время войны перевел на украинский язык.

Публикация Макса Барских касательно нового альбома "Зорепад". Фото: скриншот из Instagram

"Песни в "Зорепаді" очень отличаются от того, что выходило за последние полтора года под названием "Музыкальные дневники". Если раньше под мои треки люди плакали, а это довольно щемящие синглы "Буде весна", "Мамо, не плач", "Чекай мене", то новыми песнями я поставил за цель вернуть своему слушателю радость и моменты счастья", — отметил также певец.

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