MamaRika згадала про подію, яка стала для неї переломною – про що вона каже

Українська співачка MamaRika під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка MamaRika дала відверте інтерв’ю та зізналася в тому, яка подія стала для неї переломною. Популярна виконавиця розповіла про те, що дуже зламало її, та згадала людей, які ділилися власними історіями з окупації.

У цьому MamaRika зізналася під час інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Переломна подія в житті

Українська співачка зазначила, що її життя під час війни розділилося на "до" і "після". Втім, найбільш переломним моментом для неї стала окупація Київщини та Маріуполя. За словами артистки, її дуже зламали історії людей, які пережили окупацію.

Українська співачка MamaRika під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Мене дуже зламала Буча, Ірпінь і Маріуполь. Коли люди почали розповідати особисті історії звідти, я на якийсь час просто випала, і мені було фізично боляче. Це було неможливо навіть вкласти в голову. Я пам’ятаю, що всі якийсь час просто ходили в подавленому стані і не розуміли, як після цього жити", — заявила MamaRika.

Вона зазначила, що після цих подій російська нація для неї просто зникла. MamaRika також заявила, що для неї хороші росіяни — це ті, які були вбиті.

"Після цього для мене нація просто зникла. Я для себе зрозуміла, що хороший росіянин — це росіянин у пакетику", — також заявила українська співачка, коментуючи своє ставлення до росіян.

MamaRika у кареті швидкої допомоги

Нещодавно українська співачка MamaRika пережила дуже непростий момент. Просто перед концертом жінці стало погано, тому їй довелося звертатися до лікарів. Пізніше виявилося, що вона дуже втомилася, через що лікарі у швидкій вимушені були її "відкачувати".

Stories української співачки MamaRika. Фото: скриншот з Instagram

Stories української співачки MamaRika. Фото: скриншот з Instagram

"Перед виходом на сцену я відчула, що просто не можу встати зі стільця. У мене тряслись руки, мене сушило. Я просто не мала сил встати. Було страшне запаморочення. Добре, що на майданчику була карета швидкої. Мене просто забрали й почали відкачувати. Виявилося, що тиск був 90/60, загальне виснаження організму, перевтома", — розповідала MamaRika.

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