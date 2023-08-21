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MamaRika рассказала о событии, которое "сломало ее": певица о самом сокровенном

21 августа 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
MamaRika вспомнила о событии, которое стало для нее переломным – о чем она говорит
Украинская певица MamaRika во время интервью. Фото: скриншот из YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица MamaRika дала откровенное интервью и призналась в том, какое событие стало для нее переломным. Популярная исполнительница рассказала о том, что ее очень сломало, и вспомнила людей, которые делились собственными историями из оккупации.

В этом MamaRika призналась во время интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Украинская певица отметила, что ее жизнь во время войны разделилась на "до" и "после". Впрочем, самым переломным моментом для нее стала оккупация Киевской области и Мариуполя. По словам артистки, ее очень сломали истории людей, переживших оккупацию.

МамаРика
Украинская певица MamaRika во время интервью. Фото: скриншот из YouTube

"Меня очень сломала Буча, Ирпень и Мариуполь. Когда люди начали рассказывать личные истории оттуда, я на время просто выпала, и мне было физически больно. Это было невозможно даже вложить в голову. Я помню, что все какое-то время просто ходили в подавленном состоянии и не понимали, как после этого жить", — заявила MamaRika.

Она отметила, что после этого российская нация для нее просто исчезла. MamaRika также заявила, что для нее хорошие россияне — это те, которые были убиты.

"После этого для меня нация просто исчезла. Я для себя поняла, что хороший россиянин — это россиянин в пакетике", — также заявила украинская певица, комментируя свое отношение к россиянам.

MamaRika в карете скорой помощи

Недавно украинская певица MamaRika испытала очень непростой момент. Прямо перед концертом женщине стало плохо, поэтому ей пришлось обращаться к врачам. Позже оказалось, что она очень устала, из-за чего врачи в скорой вынуждены были ее "откачивать".

Stories MamaRika
Stories украинской певицы MamaRika. Фото: скриншот из Instagram
Stories MamaRika
Stories украинской певицы MamaRika. Фото: скриншот из Instagram

"Перед выходом на сцену я почувствовала, что просто не могу встать со стула. У меня тряслись руки, меня сушило. Я просто не могла встать. Было страшное головокружение. Хорошо, что на площадке была карета скорой. Меня просто забрали и начали откачивать. Оказалось, что давление было 90/60, общее истощение организма, переутомление", — рассказывала MamaRika.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица MamaRika показала эксклюзивные кадры со своей свадьбы.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка MamaRika призналась в том, что испытывает проблемы со здоровьем из-за войны.

Также мы сообщали о том, что украинская исполнительница MamaRika представила новую трогательную песню о матери.

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