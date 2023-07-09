MARUV, которая молчит о войне, анонсировала новые песни под разными псевдонимами

Певица MARUV (Анна Корсун). Фото: Instagram/sharlotta_ututu

Накануне обладательница украинского гражданства, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, представила первую песню с начала полномасштабной войны и клип на нее. Артистка, которая живет с мужем и ребенком за границей, продолжает молчать о терроре россиян. Перед войной Анна активно гастролировала в РФ, а теперь еще и анонсировала новые песни под разными псевдонимами.

Об этом Корсун заявила на одной из своих страниц в Instagram.

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32-летняя певица пообещала поклонникам новые треки под сценическими именами MARUV, Sharlotta Ututu и SHLAKOBLOCHINA. Страницы в соцсетях двух последних псевдонимов открыты для украинцев. А вот основной, MARUV, где Анна публикует актуальные фото и видео до сих пор закрыт для земляков.

После длительного молчания и рождения первенца Корсун решила вернуться на сцену. Правда, планирует ли она концерты, певица не сообщила. Пока только анонсировала новые треки. Кстати, свои публикации Анна ведет не на украинском или русском, а на английском языке.

"Это три разных персонажа, созданных женщиной Анной. Все эти проекты существуют независимо и иногда смешиваются друг с другом. Не волнуйтесь, вы будете наслаждаться новой музыкой от всех. Будьте в этом уверены", — пообещала "молчаливая" звезда.

Реакция соцсетей

Едва ли не все комментарии под новой публикацией Корсун негативные. Подписчики Анны и пользователи соцсети выразили свое возмущение позицией певицы. В их числе и продюсер популярных телешоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк. "Стыдно за тебя. Ты на стороне мрака", — лаконично написал он.

А как насчет войны в Украине высказаться, нужно ли еще какое-то альтер его придумать? Или просто не заметили, что город, в котором вы родились каждый день под обстрелами?

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В то же время лайк под публикацией поставила супермодель Алла Костромичева, которая недавно родила второго ребенка. Она также живет за границей. Причины ее поддержки MARUV неизвестны. В комментариях Алла не стала ничего писать.

Пост Анны Корсун и лайк Аллы Костромичевой. Скриншот: Instagram/sharlotta_ututu

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