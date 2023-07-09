Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow MARUV, которая молчит о войне, анонсировала новые песни под разными псевдонимами arrow

MARUV, которая молчит о войне, анонсировала новые песни под разными псевдонимами

9 июля 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
MARUV, которая молчит о войне, анонсировала новые песни под разными псевдонимами
Певица MARUV (Анна Корсун). Фото: Instagram/sharlotta_ututu
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне обладательница украинского гражданства, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, представила первую песню с начала полномасштабной войны и клип на нее. Артистка, которая живет с мужем и ребенком за границей, продолжает молчать о терроре россиян. Перед войной Анна активно гастролировала в РФ, а теперь еще и анонсировала новые песни под разными псевдонимами.

Об этом Корсун заявила на одной из своих страниц в Instagram.

Читайте также:

MARUV заговорила

32-летняя певица пообещала поклонникам новые треки под сценическими именами MARUV, Sharlotta Ututu и SHLAKOBLOCHINA. Страницы в соцсетях двух последних псевдонимов открыты для украинцев. А вот основной, MARUV, где Анна публикует актуальные фото и видео до сих пор закрыт для земляков.

После длительного молчания и рождения первенца Корсун решила вернуться на сцену. Правда, планирует ли она концерты, певица не сообщила. Пока только анонсировала новые треки. Кстати, свои публикации Анна ведет не на украинском или русском, а на английском языке.

"Это три разных персонажа, созданных женщиной Анной. Все эти проекты существуют независимо и иногда смешиваются друг с другом. Не волнуйтесь, вы будете наслаждаться новой музыкой от всех. Будьте в этом уверены", — пообещала "молчаливая" звезда.

Реакция соцсетей

Едва ли не все комментарии под новой публикацией Корсун негативные. Подписчики Анны и пользователи соцсети выразили свое возмущение позицией певицы. В их числе и продюсер популярных телешоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк. "Стыдно за тебя. Ты на стороне мрака", — лаконично написал он.

  • А как насчет войны в Украине высказаться, нужно ли еще какое-то альтер его придумать? Или просто не заметили, что город, в котором вы родились каждый день под обстрелами?
  • Предательница еще та. Еще и Украину хотела на "Евровидении" представлять. Слава Богу, что ее не допустили
  • Ты не сыграешь ни одного концерта в Европе, можешь не стараться. Мы помним, что ты предательница
  • Война войной, а Шарлотте все ту-ту

В то же время лайк под публикацией поставила супермодель Алла Костромичева, которая недавно родила второго ребенка. Она также живет за границей. Причины ее поддержки MARUV неизвестны. В комментариях Алла не стала ничего писать.

Пост Анны Корсун и лайк Аллы Костромичевой. Скриншот: Instagram/sharlotta_ututu

Напомним, ранее мы писали, что племянник предательницы Таисии Повалий ушел на фронт: певица "зачитала" методичку Кремля. Также мы рассказывали, что певица Ани Лорак привезла стиральную машину беженцам из Донбасса, живущим под Москвой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз