Що одного разу змусило Машу Єфросиніну задихатися – соромно було розповісти

Ведуча Маша Єфросиніна на шоу "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча Маша Єфросиніна порушила тему власних страхів та розповіла, як вона з ними боролася. Під час розмови з Олею Поляковою на шоу "Дорослі дівчата" вона чесно зізналася, чого вона боїться найбільше в житті.

Про це Маша Єфросиніна розповіла під час випуску шоу "Дорослі дівчата" в YouTube.

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Чого боїться найбільше

Відома ведуча розповіла, що вона більше за все боїться того, що пов’язано зі смертю. Більш того, інколи вона настільки починала боятися, що буквально стала задихатися. Маша постійно мала сльози на очах, але про цей страх вона соромилася розповідати комусь.

"З 2007 по 2009, коли померло багато наших коллег, я вперше відчула цей страх. І одного дня я прокинулась від того, що я задихаюся і я боюся померти, тобто я не можу вийти з кімнати, тому що в мене повністю захопив страх смерті. Я постійно плакала, я не могла ходити на вулицю, не могла їздити на авто і нікому про це не говорила, мені було соромно зізнатися", — розповіла Маша Єфросиніна.

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова на шоу "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube

Втім, вона одразу ж звернулася до психотерапевта, щоб позбутися цього стану. Під час сеансів з’ясувалося, що Маша дуже боїться піти з життя, не насолодившись їм сповна. На зустрічах ведуча намагалася побороти свої страхи, але вдалося їй це зробити лише через рік.

"Виявилось, що я боюсь померти, тому що я боюсь не прожити великий шмат життя, щоб ним насолодитись і щоб чогось досягти. Ми працювали над тим, щоб я перевертала якість свого життя на щоденне зізнання собі, що я щось зробила корисне для себе або для людей. Я через рік виповзла зі страхіття цього", — пояснює ведуча.

Які страхи з’явилися після початку війни

Українська телеведуча зізнається, що до початку війни вона могла сама спати у ліжку, але потім все змінилося. Вона згадала першу ніч після повернення з-за кордону, коли вона сама була у квартирі. Тоді Маша дуже боялася спати одна, адже її чоловік Тимур на фронті.

Ведуча Маша Єфросиніна зі своїм чоловіком Тимуром. Фото: Instagram Маші Єфросиніної

"Пішла в нашу спальню, лягла, і мені стало страшно. Кожен шорох мене лякав. Я сплю зазвичай без одягу, а тут я розумію, що не можу перебувати гола в своєму ліжку. Я одяглась і пішла у вітальню, де диван, телевізор, де ми родиною завжди збираємось, і тепер я сплю там, а коли тривога падаю на підлогу", — також розповідає відверто телеведуча.

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