Что однажды заставило Машу Ефросинину задыхаться – стыдно было рассказать

Ведущая Маша Ефросинина на шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая Маша Ефросинина подняла тему собственных страхов и рассказала, как она с ними боролась. Во время разговора с Олей Поляковой на шоу "Взрослые девочки" она честно призналась, чего она боится больше всего в жизни.

Об этом Маша Ефросинина рассказала во время выпуска шоу "Взрослые девочки" в YouTube.

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Чего боится больше всего

Известная ведущая рассказала, что она больше всего боится того, что связано со смертью. Более того, иногда она настолько начинала бояться, что буквально стала задыхаться. У Маши постоянно были слезы на глазах, но об этом страхе она стеснялась рассказывать кому-то.

"С 2007 по 2009, когда умерли многие наши коллеги, я впервые почувствовала этот страх. И однажды я проснулась от того, что я задыхаюсь и я боюсь умереть, то есть, я не могу выйти из комнаты, потому что у меня полностью охватил страх смерти. Я постоянно плакала, я не могла ходить на улицу, не могла ездить на авто и никому об этом не говорила, мне было стыдно признаться", — рассказала Маша Ефросинина.

Ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова на шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, она сразу же обратилась к психотерапевту, чтобы избавиться от этого состояния. В ходе сеансов выяснилось, что Маша очень боится уйти из жизни, не насладившись ею сполна. На встречах ведущая пыталась побороть свои страхи, но удалось ей это сделать только год спустя.

"Оказалось, что я боюсь умереть, потому что я боюсь не прожить большой кусок жизни, чтобы им насладиться и чтобы чего-то достичь. Мы работали над тем, чтобы я переворачивала качество своей жизни на ежедневное признание себе, что я что-то сделала полезное для себя или для людей. Я через год выползла из ужаса этого", — объясняет ведущая.

Какие страхи появились после начала войны

Украинская телеведущая признается, что до начала войны она могла сама спать в постели, но потом все изменилось. Она вспомнила первую ночь после возвращения из-за границы, когда она одна была в квартире. Тогда Маша очень боялась спать одна, ведь ее муж Тимур на фронте.

Ведущая Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром. Фото: Instagram Маши Ефросининой

"Пошла в нашу спальню, легла, и мне стало страшно. Каждый шорох меня пугал. Я сплю обычно без одежды, а тут я понимаю, что не могу находиться голая в своей кровати. Я оделась и пошла в гостиную, где диван, телевизор, где мы семьей всегда собираемся, и теперь я сплю там, а когда тревога падаю на пол", — рассказывает откровенно телеведущая.

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