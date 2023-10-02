Чому Єфросиніна розлютилася на рішення коханого піти на фронт — чесна відповідь

Українська ведуча Маша Єфросиніна на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася історією свого особистого життя. Відома блогерка показала фотографію зі своїм чоловіком Тимуром і розповіла про момент, коли її коханий вирішив приєднатися до лав ЗСУ.

Про те, як Тимур пішов до армії, Маша Єфросиніна розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Що обурило ведучу

Відома ведуча зазначила, що вона завжди приймає будь-які рішення разом зі своїм чоловіком, але є один момент, про який вона не знала. Йдеться про рішення Тимура піти до армії, через що Маша на нього дуже ображалася та інколи навіть злилася.

"Як я злилася. Як ображалася на тебе, що залишаєш мене саму. З дітьми. З купою проблем і труднощів. З заробітками... Як страждала, що не порадився зі мною… Як плакала від страху, бо знаю, що ти тримав зброю, лише коли водив мене на побачення в тир два десятки років тому..." — стверджує Маша Єфросиніна.

Публікація зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Пояснення від чоловіка

Тоді на такі слова ведучої чоловік відповів, що він інакше не може вчинити. Тимур зазначив, що він не може просто продовжувати жити, коли росіяни знищують український народ.

"Я не можу інакше, Машаня. Я не знаю навіть, як продовжувати просто жити в Києві, коли наш дім, наше життя, тебе та наших дітей прийшли знищувати. Я не розумію, що ще зараз може бути для мене важливішим, ніж зробити все, що в моїх силах. Діти колись мене зрозуміють. Ти теж..." — відповів Тимур.

Що ведуча думає зараз

Зараз Маша Єфросиніна зрозуміла, що її коханий є справжнім захисником не тільки її, а й всієї країни.

"Ти — мій захисник. Завжди. А зараз ще й всієї країни. Вже більше року мені дуже-дуже паршиво на самоті. Я то багато плачу, то не можу вичавити ані сльозинки, так задавлюю весь біль всередині. Але я сильна, і ти прекрасно це знав, коли приймав своє рішення. А я тепер точно знаю, що справжні мужність, сила та гідність існують — це ти, Тимур", – заявила українська телеведуча.

Чоловік ведучої та її реакція на його рішення піти у ЗСУ

Коханий Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв приєднався до лав ЗСУ у ролі добровольця ще на початку повномасштабної війни в Україні. Влітку минулого року ведуча відверто зізнавалася, що вона не могла повірити у те, що її чоловік вирішив піти захищати Україну.

"Я просто не могла повірити. Тобто я і звинувачувала його, і злилася на нього, і кричала: "Чому саме ти? Що, без тебе там не обійдуться?!" Все це було. Я навіть не приховуватиму", — зазначала Маша Єфросиніна.

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