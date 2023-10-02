Почему Ефросинина разозлилась на решение любимого уйти на фронт — честный ответ

Украинская ведущая Маша Ефросинина на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась историей своей личной жизни. Известная блогер показала фотографию со своим мужем Тимуром и рассказала о моменте, когда ее любимый решил присоединиться к рядам ВСУ.

О том, как Тимур пошел в армию, Маша Ефросинина рассказала на своей странице в Instagram.

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Известная ведущая отметила, что она всегда принимает какие-либо решения вместе со своим мужем, но есть один момент, о котором она не знала. Речь идет о решении Тимура пойти в армию, поэтому Маша на него очень обижалась и иногда даже злилась.

"Как я злилась. Как обижалась на тебя, что оставляешь меня одну. С детьми. С кучей проблем и трудностей. С заработками... Как страдала, что не посоветовался со мной... Как плакала от страха, потому что знаю, что ты держал оружие, только когда водил меня на свидание в тир два десятка лет назад..." — утверждает Маша Ефросинина.

Публикация со страницы Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Объяснение от мужа

Тогда на такие слова ведущей мужчина ответил, что он иначе не может поступить. Тимур отметил, что он не может продолжать жить, когда россияне уничтожают украинский народ.

"Я не могу иначе, Машаня. Я не знаю даже, как продолжать просто жить в Киеве, когда наш дом, нашу жизнь, тебя и наших детей пришли уничтожать. Я не понимаю, что еще сейчас может быть для меня важнее, чем сделать все, что в моих силах. Дети когда-нибудь меня поймут. Ты тоже.." — ответил Тимур.

Что ведущая думает сейчас

Сейчас Маша Ефросинина поняла, что ее любимый — настоящий защитник не только ее, но и всей страны.

"Ты — мой защитник. Всегда. А сейчас еще и всей страны. Уже больше года мне очень-очень паршиво в одиночестве. Я то много плачу, то не могу выжать ни слезинки, то задавливаю всю боль внутри. Но я сильная, и ты прекрасно это знал, когда принимал свое решение. А я теперь точно знаю, что настоящие мужество, сила и достоинство существуют — это ты, Тимур", — заявила украинская телеведущая.

Муж ведущей и ее реакция на его решение пойти в ВСУ

Возлюбленный Маши Ефросининой Тимур Хромаев присоединился к рядам ВСУ в качестве добровольца еще в начале полномасштабной войны в Украине. Летом прошлого года ведущая откровенно признавалась, что она не могла поверить в то, что муж решил пойти защищать Украину.

"Я просто не могла поверить. То есть я и обвиняла его, и злилась на него, и кричала: "Почему именно ты? Что, без тебя там не обойдутся?!" Все это было. Я даже не буду скрывать", — отмечала Маша Ефросинина.

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