Що Єфросиніна думає про чоловіків, які втекли з країни під час війни – не мириться

Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома в Україні телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про чоловіків під час повномасштабної війни. Зокрема, зірка розповіла, що вона думає про те, що деякі чоловіки їдуть до іншої країни зі своїми сім’ями, коли в Україні йде війна.

Про це Маша Єфросиніна розповіла у розділі Stories в соціальній мережі Instagram.

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Думка про чоловіків

Нещодавно українська телеведуча вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками і створила рубрику питань та відповідей. Один з користувачів мережі Instagram поцікавився в неї, що вона думає про чоловіків, які їдуть за кордон під час війни.

Зокрема, людина спитала у Маші, чи змирилася вона з тим, що чоловіки незаконно їдуть до іншої країни, коли на фронті перебуває її чоловік. Телеведуча зізналася, що ця тема є для неї дуже болісною, але вона проти цього.

Українська ведуча Маша Єфросиніна на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Вона пояснила, що є багато родин, де жінки, навпаки, намагаються шантажувати своїх чоловіків. За словами ведучої, всередині вона проти цього, але вона намагається не засуджувати таких чоловіків, якщо вона не знає причин, за яких вони виїхали.

"А нащо миритись з цим? Я не мирюся. Я проти, як жінка, в родині якої чоловіком було прийнято рішення йти захищати нас з вами і власне країну тих, хто поїхав з неї. І яка бачить тисячі жіночих доль, в яких прийнято такі самі рішення. Але наряду з тим, я знаю не менше історій, де жінки шантажують своїх чоловіків, мовляв: "Не виїдеш — родина розпадеться"! Це болісна тема для багатьох родин, де хворі дітки. Війна зруйнувала багато родин. Тому особисто я всередині протестую, але намагаюся не засуджувати, не знаючи причин", — чесно зізналася українська ведуча.

Stories української телеведучої Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Де чоловік Маші Єфросиніної

Українська телеведуча розповіла про те, що вже більше року її чоловік Тимур служить 112-й бригаді, у прифронтовій зоні, і став командиром. Вона також пояснила, чим саме займається її коханий у лавах Збройних сил України.

Телеведуча Маша Єфросиніна зі своїм чоловіком Тимуром. Фото: Instagram Тимура Хромаєва

"Він пішов добровольцем і вирішив офіційно оформитися в ЗСУ. Він уже командир бригади, у його підрозділі понад 100 осіб. Вони займаються радіоелектронною боротьбою, БПЛА і дронами. Вони фізично, за рахунок технологій, знищують ворожі цілі", — пояснила Маша Єфросиніна.

Вона підкреслила, що відчуває велику гордість за свого чоловіка, який дуже змінився за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про тих, хто слухає російські пісні.

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