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Маша Ефросинина высказалась о мужчинах, которые сбежали за границу во время войны

18 сентября 2023 11:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что Ефросинина думает о мужчинах, которые сбежали со страны во время войны – не мирится
Украинская телеведущая Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная в Украине телеведущая Маша Ефросинина высказалась о мужчинах во время полномасштабной войны. В частности, звезда рассказала, что она думает о том, что некоторые мужчины едут в другую страну со своими семьями, когда в Украине идет война.

Об этом Маша Ефросинина рассказала в разделе Stories в социальной сети Instagram.

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Мнение о мужчинах

Недавно украинская телеведущая решила пообщаться с подписчиками и создала рубрику вопросов и ответов. Один из пользователей сети Instagram поинтересовался у нее, что она думает о мужчинах, уезжающих за границу во время войны.

В частности, человек спросил у Маши, смирилась ли она с тем, что мужчины незаконно едут в другую страну, когда на фронте находится ее муж. Телеведущая призналась, что эта тема для нее очень болезненна, но она против этого.

Маша Ефросинина
Украинская ведущая Маша Ефросинина на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Она объяснила, что есть много семей, где женщины, наоборот, пытаются шантажировать своих мужчин. По словам ведущей, внутри она против этого, но она пытается не осуждать таких мужчин, если она не знает причин, по которым они уехали.

"А зачем мириться с этим? Я не мирюсь. Я против, как женщина, в семье которой мужчиной было принято решение идти защищать нас с вами и собственно страну тех, кто уехал из нее. И которая видит тысячи женских судеб, в которых приняты такие же решения. Но вместе с тем, я знаю не меньше историй, где женщины шантажируют своих мужчин, мол: "Не уедешь — семья распадется"! Это болезненная тема для многих семей, где больные детки. Война разрушила много семей. Поэтому лично я внутри протестую, но стараюсь не осуждать, не зная причин", — честно призналась украинская ведущая.

Stories Маши Ефросининой
Stories украинской телеведущей Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Где муж Маши Ефросининой

Украинская телеведущая рассказала о том, что уже больше года ее муж Тимур служит 112-й бригаде, в прифронтовой зоне, и стал командиром. Она также объяснила, чем занимается ее любимый в рядах Вооруженных сил Украины.

Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром
Телеведущая Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром. Фото: Instagram Тимура Хромаева

"Он пошел добровольцем и решил официально оформиться в ВСУ. Он уже командир бригады, в его подразделении более 100 человек. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, БПЛА и дронами. Они физически, за счет технологий, уничтожают вражеские цели", — объяснила Маша Ефросинина.

Она подчеркнула, что испытывает большую гордость за своего мужа, который очень изменился за время полномасштабной войны.

Напомним, мы писали о том, что украинская телеведущая Маша Ефросинина высказалась о тех, кто слушает российские песни.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущая Маша Ефросинина раскрыла всю правду о своих самых больших страхах.

Также мы сообщали о том, что известная телезвезда Маша Ефросинина рассказала, как она переживает возвращение мужа на фронт.

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