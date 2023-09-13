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Маша Ефросинина осудила тех, кто слушает российских артистов

13 сентября 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ефросинина обругала украинцев за прослушивание Моргенштерна – входит в ТОП
Украинская телеведущая Маша Ефросинина на интервью с Натальей Денисенко. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина подняла тему российских песен во время полномасштабной войны. Она обратилась ко всем украинцам, которые продолжают слушать песни российских артистов, несмотря на то, что в Украине идет война.

Свое обращение Маша Ефросинина разместила в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Обращение к украинцам

Ведущую очень задел тот факт, что некоторые украинцы продолжают наслаждаться исполнением песен российских артистов во время полномасштабной войны. Поэтому она решила обратиться к таким людям, показав доказательства.

Маша Ефросинина показала скриншоты ТОП-10 и ТОП-50 песен в Украине, где можно увидеть российских исполнителей. В частности, в самые популярные в Украине песни вошла песня рэп-артиста из России Моргенштерна "Черный русский", занявшая первую и третью строчку в чарте.

Ведущая уверена, что россияне, которые увидят свою популярность в Украине, очень обрадуются этому. Более того, она считает, что после этого люди из страны-агрессора продолжат уничтожать дома украинцев, но уже с большим наслаждением.

"Враг это увидит и радостно улыбнется... Враг с еще большим наслаждением будет уничтожать наши дома... Неужели ракета должна разнести тебя на куски, чтобы ты перестал слушать Тимати", — обратилась Маша Ефросинина к украинцам, которые продолжают слушать российских артистов.

Stories Маши Ефросининой
Stories Маши Ефросининой с обращением к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Сестра, которая живет в России

Известно, что родная сестра украинской телеведущей продолжает проживать в Москве, находясь в браке с российским бизнесменом. Поэтому Маша очень переживает, ведь она сейчас не общается с ней из-за полномасштабной войны.

Маша Ефросинина со своей сестрой Лизой Ющенко
Ведущая Маша Ефросинина со своей сестрой Лизой Ющенко. Фото: Instagram Маши Ефросининой

Но украинскую телезвезду очень критикуют по этому поводу, что не очень понятно для нее.

"Как я могу отвечать за поступки другого человека? Единственное, за что я могу отвечать, пожалуй, за поступки своего сына. Я даже за поступки своей дочери не могу отвечать, потому что ей будет 20 лет. А как я могу нести ответственность за действия женщины, которой 37 лет, которая имеет свою семью, своих двоих детей? Ну, конечно, нет! Поэтому хейт по этому поводу — тоже не совсем до конца понятная для меня вещь", — утверждала Маша Ефросинина.

Напомним, мы писали о том, что украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась своими переживаниями из-за возвращения любимого на фронт.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущая Маша Ефросинина гневно обратилась к шоумену Владимиру Остапчуку.

Также мы сообщали о том, что телеведущая Маша Ефросинина подняла очень деликатную для женщин тему.

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