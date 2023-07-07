Маша Єфросиніна порушила делікатну тему – українки розлючені

Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася фрагментом з нового інтерв’ю. Українська ведуча показала інтерв’ю з однією гінекологинею, з якою вона порушила дуже делікатну, але важливу тему для всіх жінок.

Відповідне відео Маша Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Менопауза стала "молодшати" — стверджує гінекологиня Тетяна Татарчук. Менопауза завжди чітко асоціювалася з віком +- 50 років, однак, війна внесла свої неприємні корективи: 30-35-річні жінки почали помічати довготривале зникнення менструації, причиною якого стала передчасна менопауза (клімакс)", — підписала своє відео українська телеведуча Маша Єфросиніна.

Численні користувачі мережі не змогли пройти повз та почали критикувати українську ведучу за це інтерв’ю. Люди почали залишати свої коментарі під публікацією Маші Єфросиніної, де стали засуджувати.

Яка гидота. Лікарці потрібно змінити професію

Гормони — то гидота, шкода і залежність потім від них, а не таблетка від старості, ці медичні протоколи стільки згубили організмів, замість пошуку першопричини, гасять симптоми, а потім зовсім д*па

А я не хочу молодшати, і моя ранішня менопауза мені подобається, це ніякими словами не передати, як мені набридли "ті дні", мерзотний бруд, не розумію, нащо вони треба, якщо вже діти є

Це дуже погана реклама, на жаль

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Маша Єфросиніна показала, як вона вирішує проблеми із психікою.

Раніше ми розповідали про те, що популярна ведуча Маша Єфросиніна зізналася, що захворіла через емоційне виснаження.

Також ми повідомляли про те, що українська телеведуча Маша Єфросиніна дебютувала як співачка.